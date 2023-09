De Israëlische Centrale Bank overweegt digitale sjekel uit te geven om betalingssystemen te moderniseren

De Israëlische centrale bank, de Bank of Israel, maakt vorderingen met plannen om een ​​digitale sjekel in te voeren om de betalingssystemen van het land te verbeteren. Hoewel de bank nog geen definitieve beslissing heeft genomen over het al dan niet lanceren van een digitale sjekel, blijft zij zich inzetten om voorop te blijven lopen in de verkenning van digitale valuta en om inspanningen te ondersteunen om betalingssystemen en het financiële systeem als geheel vooruit te helpen.

De Bank of Israel doet sinds november 2021 onderzoek naar en voorbereidingen voor de mogelijke uitgifte van een digitale sjekel. De behoefte aan een efficiënter betalingssysteem heeft dit initiatief aangestuurd, omdat de bank de potentiële voordelen onderkende van een digitale valuta van de centrale bank (CBDC). ) al in 2017.

Gouverneur van de Bank of Israel, Amir Yaron, benadrukte het belang van het bijhouden van de digitalisering van de economie en het dichten van de kloof met andere geavanceerde economieën. Hij benadrukte ook dat als Israël een digitale sjekel zou invoeren, het prioriteit zou geven aan het handhaven van privacyniveaus die vergelijkbaar zijn met of potentieel hoger zijn dan die welke worden geboden door bestaande digitale betaalmethoden.

Vice-gouverneur Andrew Abir benadrukte het potentieel van een digitale sjekel om meer concurrentie te introduceren in het Israëlische financiële systeem, dat momenteel wordt gedomineerd door een paar grote banken en instellingen. Door een gelijk speelveld te bieden, zou een CBDC nieuwkomers op de markt in staat kunnen stellen financiële producten en diensten aan te bieden.

Het Sela-project van de Bank of Israel, uitgevoerd in samenwerking met de Hong Kong Monetary Authority en de Bank for International Settlements, heeft de haalbaarheid van een retail CBDC aangetoond. Dit project richt zich op het combineren van maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, concurrentie en cyberbeveiliging, terwijl de voordelen van fysiek geld behouden blijven.

De overweging van de centrale bank om een ​​digitale sjekel in te voeren is een reactie op de publieke vraag naar een eerlijker financieel systeem. De recente rentestijging onderstreepte de noodzaak van meer concurrentie, omdat commerciële banken de renteverhogingen niet volledig doorberekenden aan de saldi van hun klanten, wat tot publieke reacties leidde.

Concluderend: hoewel de Bank of Israel nog geen definitief besluit heeft genomen over de uitgifte van een digitale sjekel, streeft zij actief naar de verkenning en ontwikkeling van een digitale valuta om betalingssystemen te moderniseren en een competitiever financieel landschap in het land te bevorderen.

Bronnen:

– Titel van het artikel: De Israëlische centrale bank overweegt een digitale sjekel en spreekt over CBDC-innovatie

– Bron: CoinTelegraph.com