Het belang van het beveiligen van uw digitale toeleveringsketen

Cybersecurity is een topprioriteit voor organisaties in het huidige digitale landschap. Kleine en middelgrote bedrijven gaven in 280 ruim £2022 miljoen uit aan cyberbeveiliging, wat het belang ervan voor de moderne bedrijfsvoering onderstreept. Hoewel organisaties zwaar investeren in de bescherming van hun API’s, cloudinfrastructuur en hardware, zien ze vaak de kwetsbaarheden over het hoofd die verband houden met hun digitale toeleveringsketen.

Een supply chain-aanval vindt plaats wanneer aanvallers een vertrouwde externe leverancier of leverancier infiltreren die producten, componenten of diensten aan de doelorganisatie levert. Met andere woorden: uw organisatie is zo veilig als de zwakste schakel in uw digitale supply chain. Veel websites vertrouwen op elementen van derden en open source, die kwetsbaarheden in hun code kunnen introduceren. Het identificeren van de bron van deze componenten en het beoordelen van hun veiligheid kan een uitdagende taak zijn.

Om de risico's die aan uw digitale toeleveringsketen zijn verbonden te beperken, is het belangrijk om de beveiligingspraktijken te beoordelen van de ingenieurs en bedrijven die de softwarecomponenten bouwen die u importeert. Zoek naar indicatoren van hun toewijding aan softwarebeveiliging, zoals regelmatige updates en uitgebreide codedekking. Houd bovendien rekening met de staat van dienst van bedrijven die afhankelijk zijn van de software die ze bouwen, omdat de kans groter is dat ze prioriteit geven aan tijdige updates.

Hoewel het beveiligen van de softwaretoeleveringsketen van cruciaal belang is, is het essentieel om een ​​evenwicht te vinden tussen cyberbeveiliging en projectproductiviteit. Het omarmen van nieuwe tools en benaderingen, zoals security-as-code en DevSecOps, kan beveiligingsproblemen eerder in het ontwikkelingsproces aanpakken en de productiviteit verhogen. Verschillende leveranciers, waaronder Google en Snyk, bieden tools aan die moderne beveiligingsconcepten ondersteunen.

Aanvallen op de supply chain kunnen aanzienlijke gevolgen hebben, zoals blijkt uit de SolarWinds-aanval in 2020. Aanvallers injecteerden kwaadaardige code in het softwaresysteem van SolarWinds, waardoor niet alleen het bedrijf maar ook zijn 30,000 klanten in gevaar kwamen. Organisaties mogen niet blindelings vertrouwen op hun digitale toeleveringsketen en moeten due diligence uitvoeren om veiligheidsbedreigingen tot een minimum te beperken.

Het beveiligen van uw digitale toeleveringsketen is een essentieel aspect van uitgebreide cyberbeveiliging. Door kwetsbaarheden te identificeren, de beveiligingspraktijken van leveranciers te evalueren en moderne beveiligingshulpmiddelen en -benaderingen toe te passen, kunnen organisaties hun verdediging tegen aanvallen op de toeleveringsketen verbeteren.

