Apple-klanten worden geconfronteerd met £ 20 extra kosten voor het wijzigen van de iPhone-oplaadpoort

Apple gaat voor het eerst in elf jaar de oplaadpoort en kabels van zijn iPhones veranderen om te voldoen aan de EU-regelgeving. De wet van de Europese Unie vereist dat alle telefoons de USB-C-standaard gebruiken, en er wordt verwacht dat Apple deze standaard zal overnemen in zijn komende iPhone-modellen. Deze verandering brengt echter kosten met zich mee voor klanten.

De nieuwe oplaadkabel zal incompatibel zijn met de huidige oplaadstenen die veel iPhone-bezitters gebruiken. Als gevolg hiervan moeten nieuwe iPhone-bezitters mogelijk afzonderlijk een voedingsadapter van £ 19.99 aanschaffen. Deze extra kosten dragen bij aan de toch al hoge kosten van de nieuwste iPhone-modellen, waarbij de iPhone 15 bijna £ 2,000 kost.

Het besluit van Apple om geen stroomadapters meer mee te leveren bij nieuwe iPhones is een poging om elektronisch afval te verminderen. Dit betekent echter dat klanten die upgraden van oudere modellen zullen merken dat hun bestaande adapters niet werken met de nieuwe apparaten. Deze verandering kan tot frustratie leiden, aangezien de oudere USB-standaard nog steeds veel wordt gebruikt.

Om dit probleem aan te pakken, moedigt Apple naar verluidt zijn winkelpersoneel aan om naast de nieuwe iPhones ook muuradapters te verkopen. Het bedrijf heeft zijn nieuwste iPads en laptops al overgezet naar USB-C-aansluitingen, en de iPhone is het volgende apparaat dat deze verandering ondergaat.

De USB-C-poort biedt snellere laadsnelheden en gegevensoverdracht in vergelijking met de oudere USB-A-poort. Terwijl de oudere iPhone-oplaadadapters van veel mensen de USB-A-poort gebruiken, wordt verwacht dat de nieuwe iPhones aan beide uiteinden een kabel zullen bevatten met de USB-C-standaard.

Ondanks het potentiële ongemak en de extra kosten voor klanten, past Apple deze wijziging in de oplaadpoort wereldwijd toe. Eind volgend jaar moeten alle telefoons die in de Europese Unie worden verkocht de USB-C-standaard aannemen.

Analisten speculeren dat deze verandering van invloed kan zijn op de iPhone-verkopen, omdat potentiële kopers hun upgrades zouden kunnen uitstellen. De prijs van de goedkoopste iPhone 15-modellen zal naar verwachting op £ 849 blijven, maar analisten voorspellen dat de duurdere “Pro”-modellen prijsstijgingen zullen zien.

Over het geheel genomen kan het besluit van Apple om te voldoen aan de EU-regelgeving met betrekking tot de wijziging van de oplaadpoort een uitdaging vormen voor klanten, maar het sluit aan bij de wereldwijde inspanningen om de connectiviteit van apparaten te standaardiseren.

Definities:

– USB-C: USB-C (of USB Type-C) is een universele standaard voor opladen en gegevensoverdracht die hogere snelheden biedt in vergelijking met de oudere USB-A-standaard.

– USB-A: De USB-A is de standaard USB-poort die veel wordt gebruikt voor opladen en gegevensoverdracht in computers, auto's en oplaadadapters.

