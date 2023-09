Ontgrendel verborgen functies in iMessage om speciale sms-berichten te verzenden

By

Heb je ooit gewenst dat je meer dan alleen een gewoon bericht kon sturen via de iMessage-app van je iPhone? Welnu, het blijkt dat er een verborgen menu is boordevol slimme functies die je misschien hebt gemist.

Een van de beste trucs die in iMessage verborgen zit, is de mogelijkheid om een ​​explosief bericht te verzenden dat het scherm van de telefoon van de ontvanger overspoelt. Stel je hun verbazing voor als jouw bericht de hele display vult! Maar dat is nog niet alles: er zijn nog andere soorten speciale sms-berichten die u kunt verzenden.

Volgens Apple kun je in de Berichten-app een enkel bericht animeren met een bubbeleffect of het hele berichtenscherm vullen met een volledig schermeffect zoals ballonnen of confetti. U kunt zelfs een persoonlijk bericht sturen met onzichtbare inkt die onscherp blijft totdat de ontvanger veegt om het bericht zichtbaar te maken.

Dus hoe ontgrendel je dit verborgen menu? Het is makkelijk. Tik gewoon op het bericht dat je wilt verzenden, zoals een reeks emoji's, en in plaats van op het pictogram Verzenden te tikken, houd je het ingedrukt. Voila! Er verschijnt een geheim menu met verschillende opties waaruit u kunt kiezen.

Via het tabblad Scherm in het verborgen menu kunt u een explosief bericht verzenden dat de telefoon van de ontvanger overspoelt met uw tekst. Maar er zijn ook andere opties die het ontdekken waard zijn. Als u Slam of Loud kiest, verschijnt het bericht voor de ontvanger, terwijl Gentle betekent dat het bericht “zachtjes aankomt”.

De handigste functie van deze verborgen opties is Invisible Ink. Het verbergt het bericht voor zowel u als de ontvanger totdat het met een veeg van uw vinger wordt onthuld. Dit kan uw gesprekken beschermen tegen nieuwsgierige blikken en u zelfs in staat stellen om veilig tv- of filmspoilers te bespreken in een groepschat.

Met deze verborgen functies in iMessage kunt u wat extra flair en verrassing aan uw berichten toevoegen. Dus ga je gang en begin het verborgen menu te verkennen. Misschien kom je onderweg nog wel meer trucs en verrassingen tegen!

