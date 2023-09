Is de iPhone 15 de volgende desktopvervanger?

Apple staat op het punt de iPhone 15 morgen op een speciaal evenement te onthullen, en geruchten suggereren dat deze zal worden geleverd met een USB-C-connector, ter vervanging van de Lightning-connector die de standaard is sinds de iPhone 5. De nieuwe iPhone zal naar verwachting ook voorzien zijn van een USB-C-connector. een Thunderbolt-poort, die uitgebreide invoer- en uitvoeropties biedt voor gegevens, weergave, voeding en meer.

Met deze hardware-updates zou de iPhone potentieel een transformatief apparaat in het computerlandschap kunnen worden. Concurrenten als Samsung hebben al onderzocht hoe smartphones kunnen dienen als desktopvervangers, waarbij Samsung's DeX een competente desktopervaring biedt. Geruchten suggereren dat Android binnenkort ook een native desktopmodus zal introduceren.

Hoewel Apple nog niet volledig heeft aangetoond dat iPadOS een desktopcomputeromgeving kan vervangen, is het potentieel enorm. Een iPhone 15 met een USB-C-poort en Thunderbolt-mogelijkheden zou kunnen functioneren als een thin client op zakformaat, waardoor gebruikers waar en wanneer ze maar nodig hebben verbinding kunnen maken met externe beeldschermen en invoerapparaten.

Momenteel hebben iPhones beperkte mogelijkheden wanneer ze zijn aangesloten op een extern beeldscherm. Gebruikers kunnen alleen het scherm van hun apparaat spiegelen of video uitvoeren met een resolutie die is geoptimaliseerd voor tv- of monitorweergave, waardoor de rest van de interface onaangetast blijft.

Een iPhone die een desktopachtige ervaring kan projecteren wanneer deze op een scherm is aangesloten, zou voor veel gebruikers mogelijk een laptop kunnen vervangen. De krachtige processors van de iPhone, die ook in Macs worden gebruikt, leveren de prestaties die nodig zijn voor taken als e-mailen, surfen op het web, video afspelen en zelfs fotobewerking. iPadOS biedt al vergelijkbare functionaliteit op dezelfde hardware.

Hoewel Apple het risico loopt zijn eigen Mac-markt te kannibaliseren, heeft het bedrijf historisch gezien kansen omarmd om paradigmaverschuivingen in het apparaatgebruik te leiden. De iPhone-aankondiging van morgen zou het begin kunnen markeren van een nieuw tijdperk voor smartphones, maar het blijft onzeker of er dit jaar of in de toekomst een desktopmodus zal worden geïntroduceerd.

Concluderend kunnen de potentiële USB-C-connector en de Thunderbolt-poort van de iPhone 15 hem positioneren als een echte desktopvervanger. Of Apple ervoor kiest deze kans te grijpen en het concept van een smartphone opnieuw te definiëren valt nog te bezien.

Bronnen:

– Regelgevers van de Europese Unie stellen een USB-C-connector voor de nieuwe iPhone voor: [bron]

– Samsung's DeX: [bron]