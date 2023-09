Apple onthult iPhone 15: kenmerken, prijzen en releasedatum

Apple heeft onlangs zijn langverwachte iPhone 15-reeks onthuld tijdens een speciaal evenement in het Steve Jobs Theatre in Cupertino, Californië. De nieuwe iPhone 15-modellen worden op 22 september uitgebracht in Aotearoa (Nieuw-Zeeland), met prijzen vanaf €1649 voor het standaardmodel, €2099 voor de Pro en €2499 voor de Pro Max.

Tijdens het evenement onthulde Apple ook de nieuwste Apple Watch-modellen, die beschikken over een nieuwe functie voor gebarenbediening. Met deze functie kunnen gebruikers verschillende functies uitvoeren door met hun duim en wijsvinger tegen elkaar te tikken.

Interessant is dat de iPhone 15-reeks werd gelanceerd met dezelfde basisprijzen als de vorige iPhone 14-reeks in de VS. In Nieuw-Zeeland is de basis-iPhone 15 echter NZ$ 50 hoger geprijsd dan de iPhone 14. De lanceringsprijs van de iPhone 15 Pro is NZ$ 100 meer dan die van de iPhone 14 Pro, en de nieuwe Plus- en Pro Max-modellen hebben een stijging van de lanceringsprijs gezien. van NZ$300 vergeleken met de modellen van vorig jaar.

Een opvallend kenmerk van de iPhone 15-reeks is de introductie van USB-C-poorten voor opladen. Deze stap komt nadat de Europese Unie wetgeving heeft aangenomen die vereist dat alle kleine apparaten, inclusief smartphones, in 2024 gebruik moeten maken van USB-C-opladen. Met deze wijziging kan hetzelfde snoer dat iPhones oplaadt, ook de meeste moderne Android-telefoons en andere apparaten opladen. Bovendien maakt het omgekeerd opladen mogelijk, wat betekent dat gebruikers accessoires zoals hun AirPods-hoesje rechtstreeks vanaf hun iPhone kunnen opladen.

Qua kleuren zullen de iPhone 15 standaard- en Plus-modellen verkrijgbaar zijn in de kleuren roze, geel, blauw, groen en zwart. De iPhone 15 Pro- en Pro Max-modellen bieden opties in zwart, wit, blauw en natuurlijk titanium. In tegenstelling tot sommige vergelijkbare Android-telefoons beschikken de standaard iPhone 15-modellen echter niet over een Always-On-display of een 120Hz-display.

De iPhone 15 Pro-modellen worden geleverd met een lichtgewicht en robuuste titanium behuizing, ter vervanging van het roestvrij staal dat in eerdere modellen werd gebruikt. Bovendien is de mute-schakelaar aan de zijkant van de telefoon vervangen door een programmeerbare actieknop.

Over het geheel genomen biedt de iPhone 15-reeks nieuwe functies, hogere prijzen voor sommige modellen en het gemak van opladen via USB-C. Met hun indrukwekkende specificaties en bijgewerkte ontwerpen zullen deze nieuwe iPhones zeker de aandacht trekken van zowel Apple-enthousiastelingen als technologieliefhebbers.

Bronnen:

– Apple – YouTube