Wat kun je verwachten van Apple's iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

By

De aankomende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max van Apple zullen dezelfde opslagcapaciteitsopties behouden als hun voorgangers, de iPhone 14 Pro-modellen. Volgens het Taiwanese onderzoeksbureau TrendForce zullen zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max verkrijgbaar zijn in opslagvarianten van 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB.

Bovendien suggereert het onderzoeksbureau dat de iPhone 15 Pro-modellen zullen worden geleverd met een grotere RAM-capaciteit van 8 GB, vergeleken met 6 GB in de iPhone 14 Pro-modellen. Deze boost in RAM kan resulteren in verbeterde prestaties, vooral als het gaat om multitasking. Aan de andere kant zullen de lagere iPhone 15- en iPhone 15 Plus-modellen naar verwachting 6 GB RAM hebben.

TrendForce voorspelt dat de iPhone 15 Pro zal beginnen bij $999, hetzelfde als de vanafprijs voor de iPhone 14 Pro. Ze verwachten echter dat de iPhone 15 Pro Max een vanafprijs zal hebben van $1,199, wat een stijging van $100 betekent ten opzichte van zijn voorganger, de iPhone 14 Pro Max.

Andere geruchten over features voor de iPhone 15-serie zijn onder meer een USB-C-poort en het Dynamic Island, waarbij extra upgrades worden verwacht voor de Pro-modellen, zoals een titanium frame, aanpasbare Action-knop, A17 Bionic-chip, Wi-Fi 6E-ondersteuning en een periscooplens met een optische zoom tot 6x op de iPhone 15 Pro Max.

Apple zal de iPhone 15-serie officieel onthullen tijdens een evenement dat gepland staat op dinsdag 12 september om 10 uur Pacific Time. Het evenement wordt live gestreamd op YouTube, de website van Apple en de Apple Events-app voor Apple TV.

Bronnen: TrendForce

Definities: RAM – Random Access Memory

USB-C-poort – Een universele connectiviteitsstandaard voor opladen en gegevensoverdracht

Dynamic Island – Een technologie die de weergave van aanpasbare virtuele knoppen op het scherm van een iPhone mogelijk maakt

Titanium frame – Een structureel onderdeel van het ontwerp van de telefoon, gemaakt van titanium, bekend om zijn duurzaamheid

A17 Bionic-chip – Een eigen systeem-op-een-chip, ontworpen door Apple voor verbeterde prestaties en energie-efficiëntie

Wi-Fi 6E – De nieuwste versie van de Wi-Fi-standaard, die hogere snelheden en grotere capaciteit biedt

Periscooplens – Een type telelens die een prisma gebruikt om een ​​grotere optische zoom te bereiken zonder de dikte van de telefoon te vergroten