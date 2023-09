Nieuwe iPhone 15 wordt onthuld: wat te verwachten

Apple staat op het punt zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones te onthullen tijdens het lanceringsevenement genaamd 'Wanderlust'. De technologiegigant zal de nieuwe iPhone 15 en iPhone 15 Pro onthullen, waarmee de iPhone 14-modellen van vorig jaar worden bijgewerkt. De gebeurtenis komt op een cruciaal moment voor Apple, nu de wereldwijde vraag naar nieuwe smartphones op het laagste punt in tien jaar staat. De iPhone-maker zal het evenement organiseren in het Steve Jobs Theatre in Apple Park in Californië. De keynote wordt live gestreamd op YouTube.

De iPhone 15 wordt naar verwachting op vrijdag 22 september uitgebracht, met pre-orders vanaf 15 september. Apple zal waarschijnlijk twee modellen van de iPhone 15 Pro lanceren: een normaal model met een 6.1-inch display en een groter model. iPhone 15 Pro Max met een 6.7 inch scherm. Ook de iPhone 15 en iPhone 15 Plus, iets minder krachtige smartphones, worden verwacht.

De nieuwe iPhone 15 zal naar verwachting beschikken over een verbeterde microchip, de A17 Bionic, die voor een efficiëntere processor zal zorgen en de levensduur van de batterij zal verbeteren. De Pro-modellen zullen worden gebouwd met een titanium frame voor lichtere en duurzamere apparaten. Het gerucht gaat dat alle iPhone 15-modellen een adaptief display hebben met een geperforeerde camera aan de bovenkant van de telefoon, waardoor het ‘notch’-ontwerp overbodig wordt.

De camera-upgrades zullen naar verwachting een centraal punt vormen bij de lancering van de iPhone 15. De instapmodellen zullen beschikken over een krachtigere groothoekcamera, terwijl de Pro-modellen mogelijk een “periscoop”-cameralens bevatten voor verbeterde zoommogelijkheden. Bovendien kan de mute-knop aan de zijkant van de telefoon worden vervangen door een programmeerbare actieknop.

De nieuwe iPhone 15 zal ook gebruik maken van een USB-C-oplaadkabel, zoals voorgeschreven door een EU-wet om opladers te standaardiseren en e-waste te bestrijden. De nieuwe kabel kan oudere kabels onbruikbaar maken voor opladen. Er wordt ook verwacht dat Apple Watch Series 9 wordt uitgebracht, samen met mogelijke updates voor de Apple Watch Ultra en AirPod-hoofdtelefoons.

Er is nog geen prijsinformatie voor de iPhone 15 vrijgegeven.

Bronnen: Bloomberg, Nikkei, Apple