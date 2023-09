Apple onthult iPhone 15, Apple Watch Series 9 en AirPods Pro 2 met opladen via USB-C

Apple heeft zojuist zijn langverwachte nieuwe productlijn voor 2023 aangekondigd, waaronder de iPhone 15, Apple Watch Series 9 en AirPods Pro 2 met opladen via USB-C. De iPhone 15 wordt geleverd met een schakelaar naar USB-C en een uitgebreide camerazoom voor zijn Pro-model. Het bedrijf hoopt dat dit nieuwe aanbod klanten zal verleiden om te upgraden en de recente daling van de aandelenkoers ongedaan te maken.

De reguliere en plus-size versies van de iPhone 15 behouden de ontwerpelementen van de vorige modellen, waaronder aluminium zijkanten en glazen achter- en voorkant. Ze hebben nu echter nieuwe voorgevormde randen en een kleinere “dynamische eiland”-uitsnede bovenaan het scherm. Het dubbele camerasysteem is flink verbeterd, met een 48 megapixel hoofdsensor en een 2x optische zoom.

De nieuwe modellen beschikken ook over schermen die twee keer zo helder zijn, waardoor ze buitenshuis beter leesbaar zijn. Een ander opvallend kenmerk is de introductie van de USB-C-poort, die opladen en compatibiliteit met een reeks apparaten mogelijk maakt. De telefoons zijn voorzien van de A16-chip en zullen vanaf 22 september in de winkels verkrijgbaar zijn vanaf £799 ($799) voor de iPhone 15 en £899 ($899) voor de iPhone 15 Plus.

De duurdere iPhone 15 Pro- en 15 Pro Max-modellen krijgen dit jaar de meeste upgrades, waaronder kleinere randen, mat achterglas en titanium zijkanten voor verbeterde duurzaamheid en een lager gewicht. De mute-schakelaar is vervangen door een actieknop die meerdere functies kan uitvoeren. Deze modellen zijn ook voorzien van de A17 Pro-chip voor betere prestaties, snellere USB-C-poorten en betere camera’s. Vooral de iPhone 15 Pro Max wordt geleverd met een 12 MP-telelenscamera die een 5x optische zoom biedt, vergelijkbaar met Samsung- en Google-telefoons.

Apple heeft ook de Apple Watch Series 9 en de Ultra 2 geïntroduceerd. De Series 9 behoudt het vertrouwde ontwerp en biedt tegelijkertijd een nieuwe S9-chip voor snellere verwerking en een helderder scherm. De Ultra 2 daarentegen heeft een nog helderder scherm van 3,000 nits en een behuizing gemaakt van 95% gerecycled titanium. Beide modellen zijn verkrijgbaar vanaf £ 399 ($ ​​399) voor de Apple Watch Series 9 en £ 799 ($ ​​799) voor de Watch Ultra Series 2.

Over het geheel genomen laat Apple's nieuwste productassortiment verbeteringen zien op het gebied van prestaties, ontwerp en duurzaamheid. Deze nieuwe aanbiedingen zullen op 22 september in de winkels liggen en Apple hoopt dat ze de interesse van klanten opnieuw zullen aanwakkeren en zijn marktpositie zullen versterken.

