Uitgelekte details van de iPhone 15-serie onthullen gewicht en afmetingen

Een recent rapport heeft belangrijke details gelekt over de komende iPhone 15-serie, waaronder de iPhone 15, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Het rapport onthult het gewicht en de afmetingen van deze langverwachte smartphones en geeft inzicht in wat we kunnen verwachten van de volgende generatie telefoons van Apple.

Volgens niet nader genoemde bronnen die door MacRumors worden aangehaald, zal de iPhone 15 afmetingen hebben van 147.6 x 71.6 x 7.8 mm en 171 gram wegen, vrijwel identiek aan zijn voorganger, de iPhone 14, die 146.7 x 71.5 x 7.8 mm meet en 172 gram weegt. Verwacht wordt echter dat het aankomende model een gram lichter zal zijn. Op dezelfde manier zal de iPhone 15 Plus hetzelfde 6013 T6 aluminium chassis behouden als het 2022-model.

Aan de andere kant kunnen de Pro-modellen van de iPhone 15-serie mogelijk grotere veranderingen ondergaan. Het gerucht gaat dat de iPhone 15 Pro 146.6 x 70.6 x 8.25 mm meet en 188 gram weegt. De iPhone 14 Pro meet daarentegen 147.5 x 71.5 x 7.85 mm en weegt 206 gram. Ondanks dat hij iets dikker is, zou het gewicht van de iPhone 15 Pro met 8.73 procent zijn verminderd.

Bovendien had de iPhone 14 Pro Max, die vorig jaar werd gelanceerd, afmetingen van 160.7 x 77.6 x 7.85 mm en woog hij 240 gram. De opvolger, de iPhone 15 Pro Max, zal naar verwachting 221 gram wegen en 159.9 x 76.7 x 8.25 mm meten, waardoor hij 7.91 procent lichter is dan zijn voorganger.

Het gerucht gaat dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max een titanium chassis hebben in plaats van roestvrij staal. Verwacht wordt dat deze verandering de smartphones lichter en duurzamer zal maken. De verwachting is echter dat de iPhone 15 en iPhone 15 Plus het aluminium chassis zullen behouden, wat erop wijst dat hun gewicht relatief onveranderd zal blijven.

Hoewel de gewichtsvermindering voor de Pro-modellen minimaal kan zijn, kan het lichtere chassis het extra gewicht van een beschermhoes helpen compenseren. Eerdere voorspellingen schatten dat de iPhone 15 Pro 191 gram zou wegen en de iPhone 15 Pro Max 221 gram als gevolg van de overstap naar een titanium chassis.

Terwijl Apple's officiële lanceringsevenement met de titel 'Wonderlust' in september nadert, hebben deze gelekte details ons een kijkje gegeven in de komende iPhone 15-line-up. Met consistente afmetingen voor de reguliere modellen en merkbare gewichtsbesparingen voor de Pro-modellen kunnen Apple-fans uitkijken naar een nieuwe generatie slanke en lichtgewicht smartphones.

Bronnen:

– MacRumors