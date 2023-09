Hoe u een eSIM instelt op uw iPhone 15

By

De release van de iPhone 15-reeks bracht veel nieuwe functies en verbeteringen met zich mee, waaronder het gebruik van eSIM-technologie. Met de overstap naar een eSIM is er geen fysieke simkaart meer nodig, omdat de digitale simkaart rechtstreeks in het apparaat is ingebouwd.

Wat is een eSIM precies? Traditioneel wordt een simkaart gebruikt om uw telefoon te identificeren bij de provider en omgekeerd. Het vertelt de provider welke telefoon u gebruikt en welk nummer en welke provider u aan uw handset moet toewijzen. Een eSIM daarentegen is een digitale versie van de simkaart die naar behoefte kan worden geprogrammeerd en geherprogrammeerd. De iPhone 15 kan maximaal acht verschillende eSIM's opslaan, wat handig is voor reizigers of mensen met meerdere zakenlijnen.

Het instellen van een eSIM op je iPhone 15 is een relatief eenvoudig proces. Wanneer u uw iPhone bestelt, zijn uw provider en telefoonnummer aan het apparaat gekoppeld. Terwijl u uw nieuwe iPhone activeert en het Quick Start-proces doorloopt, wordt u gevraagd te bevestigen dat u uw telefoonnummer op uw iPhone wilt activeren. Van daaruit kunt u de instructies op het scherm volgen om de eSIM voor uw account in te stellen.

Als u uw gegevens overzet vanaf een ouder iPhone-model, kunt u eenvoudigweg de optie selecteren om vanaf een andere iPhone over te zetten, en Apple doet de rest. Het proces is doorgaans snel, maar kan variëren afhankelijk van het serververkeer.

Als u de nummeroverdracht tijdens het instellen heeft overgeslagen, kunt u uw nummer en eSIM nog steeds overzetten naar de iPhone 15. Open de app Instellingen, ga naar Mobiel en selecteer Mobiel instellen. Volg de aanwijzingen om het proces te voltooien.

Voor degenen die overstappen van een Android-telefoon naar een iPhone 15 kan het proces verschillen, afhankelijk van de provider. Als u tijdens de eerste configuratie niet wordt gevraagd uw nummer over te zetten, moet u contact opnemen met de klantenservice van uw provider om een ​​QR-code aan te vragen of om eSIM Carrier Activation in te stellen.

Over het algemeen is het instellen van een eSIM op uw iPhone 15 een eenvoudig proces dat u tijdens de eerste installatie of daarna kunt uitvoeren. De flexibiliteit en het gemak van de eSIM maken het een waardevolle functie voor iPhone-gebruikers.

