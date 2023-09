Apple onthult batterijlevensduur voor iPhone 15-serie

By

Apple heeft onlangs de officiële batterijlevensduur van hun nieuwste iPhone 15-serie onthuld. Qua design lijken de iPhone 15- en iPhone 15 Pro-modellen sterk op de iPhone 14, met platte zijkanten. Er zijn echter enkele opvallende verschillen, zoals meer afgeronde randen en het gebruik van titanium frames voor de nieuwe Pro-modellen, wat resulteert in een lichte vermindering van de dikte.

Ondanks deze ontwerpwijzigingen blijven de specificaties voor de batterijduur van de iPhone 15-modellen vergelijkbaar met die van hun voorgangers. Voor het afspelen van video's kan de iPhone 15 Pro Max tot 29 uur meegaan, terwijl de iPhone 15 Pro tot 23 uur meegaat. De iPhone 15 Plus biedt tot 26 uur videoweergave, en het standaard iPhone 15-model biedt tot 20 uur.

Qua audioweergave kunnen de iPhone 15 Pro Max en iPhone 15 Pro respectievelijk tot 95 uur en 75 uur meegaan. De iPhone 15 Plus en iPhone 15 bieden tot 100 uur en 80 uur audioweergave.

Het is vermeldenswaard dat deze batterijlevensduur consistent is met die van de iPhone 14-serie. Apple heeft op dit aspect geen significante verbeteringen aangebracht voor de iPhone 15-serie.

Hoewel sommige gebruikers misschien op een betere levensduur van de batterij hadden gehoopt, is het belangrijk om te bedenken dat de levensduur van de batterij wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de helderheid van het scherm en het gebruik van energie-intensieve apps. Bovendien kan de keuze om een ​​vergelijkbare levensduur van de batterij te behouden een bewuste beslissing van Apple zijn geweest om prioriteit te geven aan andere functies of technologische ontwikkelingen voor de iPhone 15-modellen.

Over het geheel genomen zijn de batterijspecificaties van de iPhone 15 in lijn met de vorige generatie, waardoor gebruikers betrouwbare batterijprestaties krijgen. Het valt echter nog te bezien hoe deze apparaten zullen presteren in realistische scenario's.

