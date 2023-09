Wat is er nieuw met iOS 17

Apple heeft aangekondigd dat de langverwachte iOS 17- en iPadOS 17-updates vanaf 18 september beschikbaar zullen zijn voor iPhone- en iPad-gebruikers. De nieuwe versie van iOS wordt geleverd met een groot aantal opwindende functies waar gebruikers met spanning op hebben gewacht.

Een van de opvallende features die in iOS 17 zijn geïntroduceerd, is ‘Contactposters’. Met deze functie kunnen gebruikers personaliseren hoe hun profiel wordt weergegeven tijdens interacties met andere iPhone-gebruikers. Gebruikers kunnen een afbeelding toevoegen en de typografie, lettertypekleuren en andere elementen aanpassen om een ​​unieke contactposter te creëren.

Voor FaceTime-audio- en videogesprekken introduceert iOS 17 voicemailondersteuning. Dit betekent dat gebruikers berichten kunnen achterlaten als ze iemand bellen, en dat ontvangers ook hun eigen voicemail kunnen achterlaten. Bovendien biedt FaceTime nu 3D-reacties, waaronder harten, ballonnen, vuurwerk, laserstralen en regen, waardoor een leuk en interactief element wordt toegevoegd aan videogesprekken.

AirDrop heeft ook verbeteringen gekregen in iOS 17. De nieuwe “NameDrop”-functie vereenvoudigt het delen van contactgegevens met andere iPhone- of Apple Watch-gebruikers door de apparaten dicht bij elkaar te brengen. SharePlay is een andere opwindende toevoeging, waardoor gebruikers deel kunnen nemen aan gedeelde activiteiten zoals video, muziek en games door simpelweg twee iPhones in de buurt te houden.

Een andere belangrijke functie in iOS 17 is ‘StandBy’. Wanneer gebruikers hun iPhone horizontaal op een oplader plaatsen, wordt een aangepaste interface weergegeven met gemakkelijk toegankelijke widgets voor tijd, agenda, alarmen en meer. Bovendien zijn de startschermwidgets nu volledig interactief.

Op de iPad biedt iPadOS 17 een nieuwe Lock Screen-ervaring, verbeterde tekenhulpmiddelen bij gebruik van de Apple Pencil, ondersteuning voor externe webcams en diverse andere verbeteringen.

Zowel iOS 17 als iPadOS 17 kunnen op 18 september worden gedownload. iOS 17 is compatibel met iPhone XR en latere modellen, terwijl voor iPadOS 17 een iPad met een A10 Bionic-chip of nieuwer nodig is.

Over het geheel genomen brengt de iOS 17-update een reeks opwindende en gebruiksvriendelijke functies naar Apple-apparaten, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd en nieuwe manieren worden geboden om interacties te personaliseren.

