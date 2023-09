Intel onthult Thunderbolt 5: de volgende generatie pc-connectiviteit

Intel heeft Thunderbolt 5 aangekondigd, de nieuwste versie van zijn pc-kabeltechnologie, en belooft aanzienlijke verbeteringen te leveren ten opzichte van zijn voorganger. Met tot drie keer de bandbreedte van Thunderbolt 4 ondersteunt Thunderbolt 5 meerdere 8K-schermen en gamingmonitors met een snelheid tot 540 Hz. Bovendien biedt hij 240 watt laadvermogen.

Vergeleken met Thunderbolt 4, dat in 2020 uitkwam en een verfijnde versie van Thunderbolt 3 leek, vertegenwoordigt Thunderbolt 5 een grote sprong voorwaarts. Gebouwd op de USB4 v2-specificatie, beschikt het over een basissnelheid van 80 Gbps en ondersteunt het verbeterde snelheden tot 120 Gbps met behulp van bandbreedteversterking. Thunderbolt 5 vereist ook ondersteuning voor dubbele 6K-schermen, in tegenstelling tot de vereiste van Thunderbolt 4 voor dubbele 4K-monitoren. Qua vermogen biedt Thunderbolt 5 minimaal 140 watt laadvermogen, met een krachtigere 240W-modus.

Intel's doel met Thunderbolt-technologie is altijd geweest om één enkele kabeloplossing te bieden voor data- en stroombehoeften. Thunderbolt 5 komt een stap dichter bij dat ideaal, met zijn verhoogde laadvermogen tot 240 W. Dit betekent dat sommige gaminglaptops en -werkstations uitsluitend op Thunderbolt 5 kunnen vertrouwen voor zowel gegevensoverdracht als opladen, waardoor de noodzaak voor een aparte voedingspoort wordt geëlimineerd en de wirwar van kabels wordt verminderd.

Thunderbolt 5 biedt ook ondersteuning voor DisplayPort 2.1- en PCI Express Gen 4-standaarden, wat vooral voordelig zal zijn voor externe GPU's en snellere externe opslag. Bovendien opent de grotere bandbreedte van Thunderbolt 5 deuren voor nieuwe accessoires zoals externe AI-versnellers.

Intel is van plan om in 5 Thunderbolt 2024-accessoires en pc's uit te brengen, waarmee gebruikers een verbeterde connectiviteitservaring kunnen krijgen. Hoewel een specifiekere tijdlijn nuttig zou zijn, is het begrijpelijk dat Intel voorzichtig is om te voorkomen dat klanten worden ontmoedigd om in de tussentijd systemen aan te schaffen.

Concluderend vertegenwoordigt Thunderbolt 5 een aanzienlijke vooruitgang op het gebied van pc-connectiviteit, met verhoogde bandbreedte, ondersteuning voor meerdere 8K-beeldschermen en gamingmonitors met een hogere verversingssnelheid, en verbeterde oplaadmogelijkheden. Met Thunderbolt 5 werkt Intel aan zijn visie van één enkele kabeloplossing voor alle data- en stroombehoeften.

