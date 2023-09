Thunderbolt 5: de toekomst van snelle connectiviteit

De onlangs aangekondigde Thunderbolt 5 heeft een revolutie teweeggebracht in de wereld van gegevensoverdracht en stroomvoorziening. Met een indrukwekkende bandbreedte van 120 Gbps is Thunderbolt 5 een aanzienlijke sprong voorwaarts vergeleken met zijn voorganger, Thunderbolt 4, die slechts 40 Gbps bood. Dit betekent snellere en naadlozere connectiviteit voor gebruikers.

Een van de belangrijkste kenmerken van Thunderbolt 5 is de mogelijkheid om 80 Gbps te leveren in een standaardconfiguratie, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee van de vier PCIe-lanes. Dit verdubbelt de snelheid van Thunderbolt 4 en zorgt voor een efficiënter gegevensoverdrachtproces. Wanneer echter een hogere bandbreedte vereist is, zoals voor beeldschermen met een hoge resolutie, kan Thunderbolt 5 tot 40 Gbps toewijzen aan drie van de vier rijstroken, wat resulteert in een totale transmissie van 120 Gbps.

De grotere bandbreedte van Thunderbolt 5 opent een wereld aan mogelijkheden voor opstellingen met meerdere schermen. Gebruikers kunnen nu genieten van het voorrecht om drie 4K 144Hz-schermen tegelijkertijd aan te sluiten, meerdere 8K-schermen te gebruiken of zelfs één monitor van stroom te voorzien met een verbazingwekkende verversingssnelheid tot 540 Hz. Dit zal ongetwijfeld de visuele ervaring verbeteren voor gamers, makers van inhoud en professionals die met hoogwaardige beelden werken.

Bovendien valt Thunderbolt 5 op door zijn indrukwekkende vermogen. Thunderbolt 240 biedt tot 5 W laadvermogen en zorgt ervoor dat apparaten meer stroom kunnen verbruiken via één enkele USB-C-kabel. Dit betekent dat zelfs apparaten die veel energie verbruiken, zoals gaminglaptops, nu uitsluitend op USB-C kunnen vertrouwen om op te laden, waardoor er geen eigen opladers meer nodig zijn.

Het is belangrijk op te merken dat Thunderbolt 4 naast Thunderbolt 5 zal blijven bestaan. Terwijl Thunderbolt 5 zich zal richten op gebruikers die betrokken zijn bij het maken van content, gaming en werkstationsystemen, zal Thunderbolt 4 beschikbaar blijven voor degenen die niet hetzelfde bandbreedteniveau nodig hebben.

Om Thunderbolt 5-mogelijkheden te verkrijgen, hebben gebruikers een afzonderlijke chip nodig met de codenaam Barlow Ridge, omdat deze niet is geïntegreerd in Intel's 14e generatie processors. Intel is van plan om in 5 de eerste machines uit te brengen die zijn uitgerust met Thunderbolt 2024, wat een opwindende toekomst belooft voor snelle connectiviteit.

