Aandelen Intel Corp. stijgen, op koers voor langste dagelijkse winstreeks in meer dan 18 jaar

Intel Corp., de chipmaker, beleeft de langste reeks dagelijkse winsten in meer dan 18 jaar, waarbij de aandelen voor de tiende opeenvolgende sessie stijgen. Als de aandelen de sessie positief beëindigen, zou dit Intel's langste rally sinds mei 2005 betekenen. Gedurende deze periode zijn de aandelen van het bedrijf met bijna 19% gestegen, wat de stijging van het jaar tot nu op 47% brengt, wat de stijging van de beurskoers overtreft. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, die 42% bedraagt.

Een van de factoren die bijdragen aan de rally van Intel zijn de recente opmerkingen van CEO Pat Gelsinger, die verklaarde dat het bedrijf op koers ligt om aan de verwachtingen voor het derde kwartaal te voldoen. Daarnaast hebben ook de spanningen tussen de Verenigde Staten en China een rol gespeeld. Nu China van plan is het verbod op het gebruik van iPhones bij sommige overheidsinstanties uit te breiden, worden Amerikaanse bedrijven geconfronteerd met toenemende druk, wat Intel ten goede komt. Analisten suggereren dat het bezit van de grootste Amerikaanse semi-fabriek steeds waardevoller zou kunnen worden, waardoor Intel zou worden gepositioneerd als de “waargenomen ‘binnenlandse semi-winnaar’ als de handelsoorlog tussen de VS en China heviger wordt.”

Ondanks de positieve prestatie blijven de aandelen van Intel uit de gratie op Wall Street. Slechts iets meer dan 20% van de analisten heeft een bullish rating voor het aandeel, en de consensusrating is de laagste van de componenten van de halfgeleiderindex.

Over het geheel genomen heerst er optimisme over de uitbraak van Intel, en analisten vragen zich af hoe lang long-only-managers INTC kunnen blijven onderwogen of vermijden. Terwijl het bedrijf zijn positieve ontwikkeling voortzet, zullen beleggers de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Bronnen:

– Bloomberg Zakenweek