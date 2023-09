Intel onthult Thunderbolt 5: hogere snelheden en verbeterde weergave-ervaring

Intel heeft officieel details bekendgemaakt over de komende Thunderbolt 5-kabel, die naar verwachting in 2024 op de markt zal worden gebracht. Het meest opvallende kenmerk van Thunderbolt 5 is de mogelijkheid om gegevens te verzenden met een snelheid tot 120 gigabits per seconde (Gbps), terwijl tegelijkertijd gegevens ontvangen met een snelheid tot 40 Gbps. Deze nieuwe functie, genaamd Bandwidth Boost, wordt geactiveerd wanneer een scherm met hoge bandbreedte wordt aangesloten op de Thunderbolt-poort.

Vergeleken met zijn voorganger, Thunderbolt 4, biedt Thunderbolt 5 tweemaal de snelheid, met een standaardmodus van 80 Gbps in beide richtingen. Naast de hogere gegevensoverdrachtsnelheid ondersteunt Thunderbolt 5 ook dubbele 6K-monitoren, terwijl Thunderbolt 4 alleen dubbele 4K-monitoren ondersteunt.

Thunderbolt 5 zal compatibel zijn met eerdere versies van Thunderbolt en is gebaseerd op verschillende specificaties, waaronder USB-IF USB4 versie 2.0, VESA DisplayPort 2.1 en PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Een van de belangrijkste verbeteringen in Thunderbolt 5 is het gebruik van pulsamplitudemodulatie-3 (PAM-3) signaaltechnologie, die hogere kloksnelheden mogelijk maakt en de algehele prestaties verbetert. Thunderbolt 5 is ook ontworpen om de beeldschermbandbreedte dynamisch te beheren, waardoor de toewijzing van bandbreedte wordt geoptimaliseerd op basis van de vereisten van individuele beeldschermen.

Intel verwacht dat Thunderbolt 4 en Thunderbolt 5 nog een paar jaar naast elkaar zullen bestaan, waarbij reguliere gebruikers Thunderbolt 4 zullen omarmen en makers en gamers early adopters van Thunderbolt 5 zullen zijn. Makers zullen profiteren van de hogere snelheden en verbeterde weergavemogelijkheden van Thunderbolt 5, waardoor ze met hogere resoluties kunnen werken. resoluties en meerdere monitoren.

Over het geheel genomen belooft Thunderbolt 5 hogere snelheden, verbeterde prestaties en een superieure weergave-ervaring te leveren. Wanneer het in 2024 wordt uitgebracht, zal het een revolutie teweegbrengen in de connectiviteit in de pc- en accessoire-industrie.

