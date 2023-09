Is Starfield echt de ‘belangrijke’ RPG die het beweert te zijn?

Bethesda's langverwachte sci-fi RPG, Starfield, is eindelijk uitgebracht. Met zijn ambitieuze schaal en reikwijdte wil het een van de belangrijkste RPG's ooit zijn. Nadat we echter tijd met het spel hebben doorgebracht, wordt het duidelijk dat het, hoewel het zijn sterke punten heeft, niet in staat is echte transcendentie te bereiken.

Starfield, Bethesda's eerste originele IP in 25 jaar, is al meer dan tien jaar in ontwikkeling. De verwachtingen en inzet voor het spel konden niet hoger zijn. Het is ook van cruciaal belang voor Microsoft, dat in 2010 het moederbedrijf van Bethesda, ZeniMax Media, overnam, om exclusieve titels voor zijn Xbox-console veilig te stellen.

De game belooft spelers “ongeëvenaarde vrijheid” om te verkennen, maar die vrijheid is vaak gekwalificeerd. Hoewel Starfield spelers in staat stelt naar de sterren te staren, voelt het niet altijd als een spel dat zelf uit sterrenmateriaal bestaat. Het voelt soms meer als een lezing van een geleerde astronoom dan als een werkelijk meeslepende en ontzagwekkende ervaring.

Starfield wordt vergeleken met andere Bethesda-games, met name Skyrim, met zijn enorme wereld en speler-empowerende gameplay. Hoewel het op een aantal belangrijke gebieden verbeteringen biedt ten opzichte van eerdere releases, zoals minder bugs en betere gevechten, schiet het nog steeds tekort om een ​​transcendente ervaring te zijn. De kolossale schaal van het spel werkt het gevoel van verwondering en ontdekking dat het probeert te creëren tegen.

Ondanks de tekortkomingen is Starfield nog steeds een goed spel. Het biedt een meeslepende campagne, solide schietmechanismen en verbeterde graphics. Het voldoet echter niet helemaal aan de hype dat het een “belangrijke” RPG is. Alleen de tijd zal leren of het die status kan bereiken via updates en inhoud na de release.

Uiteindelijk is Starfield een ambitieuze RPG die niet echt baanbrekend is. Hoewel het zijn sterke punten en verbeteringen heeft ten opzichte van eerdere Bethesda-games, bereikt het niet helemaal het belang dat het beweert te hebben. Of het die status uiteindelijk kan bereiken, valt nog te bezien.