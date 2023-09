De luxe wielen van Indiase acteurs: een blik op hun Porsche-collecties

Van de glitter en glamour van de filmindustrie tot de allure van luxe auto's: Indiase acteurs hebben een voorliefde voor luxe voertuigen. Terwijl velen kiezen voor merken als Mercedes-Benz en BMW, gaan sommigen een stap verder en worden ze trotse bezitters van Porsche-sportwagens. Laten we een paar Indiase acteurs eens nader bekijken die zich hebben overgegeven aan hun liefdesrelatie met Porsche.

Sunny Deol profiteerde van het succes van zijn nieuwste film, Gadar 2, en voegde eerder dit jaar een Porsche 911 GT3 Touring toe aan zijn collectie. Dit model uit 2023, dat ongeveer Rs 3 crore kost, werd trots tentoongesteld naast zijn vader, ervaren acteur, Dharmendra. De bewondering van Sunny Deol voor het merk Porsche is duidelijk zichtbaar, aangezien hij ook de 911 van twee eerdere generaties bezit.

Ram Kapoor, bekend van zijn eclectische collectie met onder meer exotische auto’s en fietsen, kocht in 911 een blauwe Porsche 2021. Deze bijzondere 911 behoort tot de generatie 992 en is voorzien van een krachtige 3.0 liter twin-turbo zescilinder boxermotor.

Bobby Deol, een van de eerste eigenaren van een Porsche in de Indiase filmindustrie, bezit een Porsche 2013 Carrera 911S uit 4. Deze versie van de iconische 911-serie is voorzien van een 3.8-liter zes-in-lijnmotor met turbocompressor, die een indrukwekkend vermogen van 400 pk en een koppel van 440 Nm levert.

Farhan Akhtar, een multigetalenteerde persoonlijkheid die bekend staat om zijn diverse rollen op het scherm en daarbuiten, is trots in het bezit van een lichtpaarse Porsche Cayman GTS uit 2015. Deze variant van de Cayman wordt aangedreven door een 3.4-liter zes-in-lijn benzinemotor met turbocompressor, die een vermogen van 340 pk en een koppel van 380 Nm produceert.

Madhuri Dixit, het toonbeeld van gratie en schoonheid, werd onlangs samen met haar man op de luchthaven van Mumbai gespot in een witte Porsche 911 Turbo S, wat bevestigt dat zij eigenaar is van deze prachtige sportwagen. Deze specifieke variant van de 992-versie wordt aangedreven door een 3.8-liter zescilinder boxermotor met dubbele turbocompressor, die een verbazingwekkend vermogen van 645 pk en een koppel van 800 Nm genereert.

Dulquer Salmaan, een populaire Zuid-Indiase acteur en fervent autoliefhebber, is er trots op dat hij niet slechts één, maar twee Porsche-sportwagens bezit. Zijn eerste is een blauwe Porsche 911 GT3, terwijl zijn tweede een blauwe Panamera Turbo is. De GT3 is uitgerust met een 4.0-liter atmosferische zescilinder boxermotor, terwijl de Panamera Turbo beschikt over een 4.0-liter V8-benzinemotor.

Mamta Mohandas doorbreekt het patroon van vrouwelijke actrices die voor sportwagens kiezen door eigenaar te worden van een felgele Porsche 911 Carrera S. Deze schoonheid is uitgerust met een 3.0-liter zescilinder benzinemotor met dubbele turbocompressor, die een vermogen van 450 pk en 530 Nm levert. van koppel.

Fahadh Faasil, een andere populaire Malayalam-acteur en hardcore autoliefhebber, valt op met zijn unieke keuze voor een Python Green Porsche 911 Carrera S. Deze Porsche wordt aangedreven door een 3.0-liter zescilindermotor met dubbele turbocompressor en levert 448 pk vermogen en 530 Nm koppel.

Deze Indiase acteurs laten met trots hun liefde voor luxe wielen zien via hun gewaardeerde Porsche-collecties. Terwijl ze blijven schitteren op het grote scherm, voegen hun luxe attracties een extra vleugje glamour toe aan hun toch al glamoureuze leven.

Definities:

– Porsche: een Duitse autofabrikant die gespecialiseerd is in hoogwaardige sportwagens.

– Porsche 911 GT3 Touring: een variant van de Porsche 911 die bekend staat om zijn krachtige capaciteiten.

– Sportwagen: een kleine, laag bij de grond, krachtige auto ontworpen voor snelheid en bochtenwerk.

– Porsche 911: Een vlaggenschipmodel van het merk Porsche, bekend om zijn iconische design en prestaties.

– Porsche Cayman: een tweedeurs coupé-sportwagen vervaardigd door Porsche.

– Porsche Panamera: een luxe vierdeurs sedan geproduceerd door Porsche.

– Porsche 911 Carrera 4S: een krachtige variant van de Porsche 911-serie.

– Porsche 911 Turbo S: De topvariant van de Porsche 911-serie, bekend om zijn krachtige prestaties.

– PS: Afkorting voor “Pferdestärke”, een eenheid voor vermogensmeting die in Europa wordt gebruikt en gelijk staat aan paardenkracht.

– Nm: afkorting voor Newtonmeter, een eenheid voor koppelmeting.

– Automatische transmissie met dubbele koppeling: een type transmissie dat zorgt voor snel en naadloos schakelen.

– Zescilindermotor: een type verbrandingsmotorconfiguratie met zes cilinders die in een vlakke (horizontaal tegenoverliggende) lay-out zijn geplaatst.

– V8-motor: een V-vormige achtcilinder-verbrandingsmotorconfiguratie, bekend om zijn kracht en prestaties.

