Lanceringsvenster van de Samsung Galaxy Ring onthuld tijdens het Galaxy S24-evenement in januari

Het lijkt erop dat Samsung's langverwachte Galaxy Ring, een op gezondheid gerichte wearable, dit jaar niet zal verschijnen. Recente rapporten suggereren echter dat de Ring zal worden aangekondigd tijdens het komende Galaxy S24-onthullingsevenement in januari. Er wordt zelfs aangenomen dat de Galaxy Ring het sterproduct van het evenement zal zijn, en mogelijk de Galaxy S24-serie zelf zal overschaduwen.

Hoewel Samsung in februari doorgaans Unpacked-evenementen organiseert voor nieuwe telefoonreleases, zijn er ook gevallen geweest van lanceringen in januari. Nu er al gedetailleerde lekken over de Galaxy S24-serie aan het licht komen, is het aannemelijk dat het bedrijf dit keer voor een eerdere lancering kiest. De grootste onzekerheid blijft of de Ring op tijd klaar zal zijn voor het evenement.

Volgens bronnen maakt Samsung zich op voor massaproductie van de Galaxy Ring. De vooruitgang verloopt echter traag vanwege de aanvullende wettelijke goedkeuringen die nodig zijn voor een product voor het volgen van de gezondheid. Er wordt verwacht dat de Ring de gezondheidsgerichte functies van de Galaxy Watches zal integreren, terwijl traditionele smartwatch-functies, zoals een display, mogelijk worden weggelaten.

Het compacte en discrete ontwerp van de Galaxy Ring heeft het potentieel om een ​​breder publiek aan te spreken. Het kan mensen aantrekken die de voorkeur geven aan de esthetiek van een klassiek horloge of mensen die liever helemaal geen horloge dragen, maar toch functies willen zoals slaapregistratie, hartslagmeting en bewegingsregistratie. Als de geruchten kloppen, zal de Galaxy Ring meer zijn dan alleen een ringvormige slimme band; het zal de volgende grote doorbraak van Samsung op de markt voor draagbare technologie markeren.

