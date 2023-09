Rijden in een Waymo: een blik in de toekomst van autonoom transport

Onlangs kreeg CNBC Tech en Climate-redacteur Matt Rosoff de kans om met zijn tienerzoon in een Waymo, de zelfrijdende auto van Alphabet, te rijden. De ervaring was volkomen saai en grensde aan saai, wat een bewijs is van de gereedheid en het potentieel van autonome voertuigtechnologie.

Nu autonome voertuigen steeds vaker voorkomen in de straten van San Francisco, waarbij Waymos- en GM Cruise-voertuigen zonder veiligheidschauffeurs rijden, waren Rosoff en zijn zoon enthousiast om deze innovatieve manier van transport uit te testen. Met behulp van de Waymo-app op zijn telefoon bestelden ze eenvoudig een ritje van de plaatselijke drogisterij naar hun huis, waardoor ze zichzelf een steile wandeling bergop bespaarden.

Toen ze de Waymo binnenkwamen, werden ze begroet door een aangenaam interieur badend in roze licht, met achtergrondmuziek op de achtergrond. De rit zelf verliep soepel en comfortabel, waarbij de auto vol vertrouwen met gemak door smalle straatjes en uitdagende secties navigeerde.

De Waymo presteerde alsof er een bekwaam mens achter het stuur zat, waarbij hij denkbeeldige middenlijnen overschreed om rond geparkeerde auto's te manoeuvreren en obstakels effectief te ontwijken. De snelheid bleef constant op iets minder dan 25 kilometer per uur, wat een veilige en gecontroleerde reis garandeert.

Ondanks de korte rit probeerden Rosoff en zijn zoon hun apparaten op de console van de auto aan te sluiten, wat het potentieel voor gepersonaliseerde entertainmentopties tijdens autonome ritten benadrukte. Ze beseften echter al snel dat de reis ten einde liep toen de Waymo hun afleverpunt naderde.

Aan het einde van de rit stapten ze uit het voertuig nadat ze de instructies van de stemassistent aan boord hadden gevolgd. De reis kostte hen $ 8, vergelijkbaar met wat ze zouden hebben betaald voor een ritje met Lyft of Uber. Omdat er echter geen chauffeurs hoeven te betalen, gaan alle gegenereerde inkomsten rechtstreeks naar het bedrijf.

Over het geheel genomen zorgde de ervaring ervoor dat Rosoff onder de indruk was en nadacht over de toekomst van zelfrijdende auto's. Aanvankelijk was hij een scepticus, omdat hij geloofde dat het slechts een paar jaar verwijderd was van autonome voertuigen om werkelijkheid te worden. Maar nadat hij een naadloze en rustige rit in een Waymo heeft meegemaakt, ziet hij nu het potentieel voor autonoom vervoer om gemeengoed te worden voor korte stadsritten, op voorwaarde dat bedrijven als Waymo effectief kunnen opschalen.

Met geavanceerde technologie en veiligheidsmaatregelen hebben autonome voertuigen het potentieel om de manier waarop we reizen te transformeren. Consumenten, investeerders en toezichthouders moeten zich voorbereiden op deze naderende verschuiving, aangezien zelfrijdende auto's niet alleen hier bestaan, maar ook een natuurlijke en veilige keuze zijn voor transport.

Bronnen:

–Rosoff, Matt. “Ik heb een ritje gemaakt in een Waymo-robottaxi.” CNBC.