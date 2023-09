Sony WF-1000XM5 versus Bose QuietComfort Earbuds II: wat is de betere keuze?

Ik heb het genoegen gehad om meerdere generaties hoogwaardige draadloze oordopjes van industriegiganten Sony en Bose te testen, en ik moet zeggen dat het een geweldige tijd is om fan te zijn van deze apparaten. Na maanden met de Sony WF-1000XM5 te hebben geleefd, ben ik klaar om mijn oordeel te delen over de vraag of ze de Bose kunnen onttronen als mijn favoriete oordopjes met ruisonderdrukking.

Qua geluidskwaliteit is de Sony WF-1000XM5 opmerkelijk indrukwekkend. Ze bieden ongelooflijke details en helderheid, waardoor ze de meest inzichtelijke premium draadloze oordopjes zijn die ik ben tegengekomen. De Bose QuietComfort Earbuds II verdienen echter nog steeds hun vijfsterrenstatus. Ze zorgen voor een muzikaal en vermakelijk geluid met veel detail, vooral in de bas. Hoewel de Sony's uitblinken in geluidskwaliteit, zou ik niet haasten om mijn Bose te vervangen als ik ze al had.

Waar de Sony WF-1000XM5 uitblinkt, is de gesprekskwaliteit. Hun “ruisonderdrukkingsstructuur” zorgt voor een duidelijkere spraakoverdracht, zelfs in winderige omgevingen. Ter vergelijking: de Bose schiet op dit aspect enigszins tekort.

Een intrigerend verschil tussen de twee oordopjes is hun benadering van ruisonderdrukking. De Bose maken een grotere indruk met hun ruisonderdrukkende algoritme, waardoor een vrijwel stille omgeving ontstaat. Aan de andere kant heeft Sony gekozen voor een subtieler effect, waarbij iets andere frequenties worden geëlimineerd en een ander gevoel van actieve ruisonderdrukking ontstaat. Hoewel beide effectief zijn, kan de Bose meer aantrekkelijk zijn voor mensen die de voorkeur geven aan een sterkere ruisonderdrukkingservaring.

Multipoint Bluetooth-connectiviteit is een functie waarmee de Sony WF-1000XM5 zich onderscheidt. In tegenstelling tot de Bose maken deze oordopjes het mogelijk om naadloos tussen apparaten te schakelen zonder door Bluetooth-menu's te hoeven navigeren. Dit gemak is vooral waardevol in scenario's waarin gebruikers verschillende soorten inhoud uit verschillende bronnen consumeren.

De Sony WF-1000XM5 biedt responsieve aanraakbediening, maar de optie om het volume te regelen door herhaaldelijk op de oordopjes te tikken kan wat omslachtig zijn. Daarentegen heeft de mogelijkheid om vingers op en neer te bewegen over het buitenoppervlak van de Bose-oordopjes voor volumeregeling meer de voorkeur.

Comfort is een cruciale factor bij het kiezen van oordopjes, en het was een van de belangrijkste redenen waarom ik eerder van de Sony XM4 naar de Bose overstapte. Hoewel het nieuwe, strakke ontwerp van de Sony WF-1000XM5 aantrekkelijk is en meer comfort biedt, heb ik nog steeds mijn bedenkingen bij de oordopjes. Ik vind de pasvorm van de Sonys minder veilig, vooral het rechter oordopje. Sonys grootste oordopje-optie voelt voor mij nog steeds niet voldoende.

Uiteindelijk is de keuze tussen de Sony WF-1000XM5 en Bose QuietComfort Earbuds II een moeilijke beslissing. Beide blinken uit in geluidskwaliteit, waarbij Sony toonaangevend is op het gebied van gesprekskwaliteit en Bose een sterkere ruisonderdrukkingservaring biedt. De Sony-oordopjes bieden multipoint Bluetooth, terwijl de Bose een comfortabelere pasvorm bieden. Denk na over uw prioriteiten op het gebied van geluid, comfort en extra functies om te bepalen welk paar bij uw voorkeuren past.

