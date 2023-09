Waarom ik niet altijd naar mijn iPhone 14 Pro-camera grijp

By

In een recent retrospectief over de cameramogelijkheden van de iPhone 14 Pro reflecteert de auteur op de redenen waarom ze deze niet hebben gebruikt om veel belangrijke momenten vast te leggen. Hoewel ze erkenden dat de iPhone 14 Pro een goede camera is en uitstekende resultaten kan opleveren, hebben ze in plaats daarvan naar andere apparaten gezocht. De auteur wijst hiervoor op verschillende redenen.

Een van de belangrijkste factoren is gemak. Bij het maken van productfoto's voor artikelen gebruikt de auteur doorgaans een normale camera. Er zijn echter momenten waarop het gebruik van een telefoon handiger is en de iPhone 14 Pro het favoriete apparaat wordt. Als voordelen worden het gemak van het bewerken van foto's in de portretmodus en de snelle overdracht van afbeeldingen naar de Mac met AirDrop genoemd.

De auteur geeft voorbeelden van foto's gemaakt met de iPhone 14 Pro, inclusief apparaatfoto's voor cameravergelijkingen en opnames van verschillende producten. Hoewel ze tevreden zijn met de resultaten en deze goed genoeg vinden voor publicatie, zijn ze van mening dat andere smartphones mogelijk betere resultaten kunnen opleveren, zij het met minder intuïtieve bewerkingstools en ingewikkelder overdrachten.

Een aspect dat de auteur teleurstelt bij het gebruik van de iPhone 14 Pro-camera voor het dagelijks leven is de neiging om foto's te donker te maken. De sterke contrastniveaus en het slechte belichtingsbeheer resulteren in schimmige en donkere beelden die details en sfeer van de echte omgeving verliezen. Bewerken kan tot op zekere hoogte helpen, maar de schade is al aangericht.

De auteur houdt ook rekening met de verbeteringen in andere smartphonecamera’s door de jaren heen. Ze noemen de veelzijdige 10x optische zoom van de Samsung Galaxy S23 Ultra en de technische bekwaamheid van de Google Pixel 7 Pro als voorbeelden van concurrerende apparaten met spannendere en nuttigere camerafuncties dan de iPhone 14 Pro. De aantrekkingskracht van de unieke functies van de iPhone, zoals de filmmodus, gaat aan de auteur verloren.

Bij het vergelijken van recente foto's gemaakt met de Google Pixel Fold en de iPhone 14 Pro, constateert de auteur dat de foto's van de Pixel aantrekkelijker zijn en deelt hij deze in plaats daarvan. Deze trend is ook waargenomen in back-to-back cameratests, waarbij andere toestellen zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra beter presteerden dan de iPhone 14 Pro.

De auteur concludeert dat de iPhone 14 Pro-camera zijn charme heeft verloren. Hoewel ze vroeger vertrouwden op de iPhone 12 Pro als cameratelefoon, hebben ze niet hetzelfde plezier ervaren met de iPhone 13 Pro of de iPhone 14 Pro. De teleurstelling over de iPhone 14 Pro-camera wordt niet beïnvloed door eerdere ervaringen, maar eerder door zijn eigen tekortkomingen.

Bronnen: Andy Boxall / Digitale Trends