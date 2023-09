Huawei onthult Mate 60 Pro+ en Mate X5 opvouwbaar: zijn ze geschikt voor 5G?

By

Huawei heeft nog twee smartphones aan zijn assortiment toegevoegd, de Mate 60 Pro+ en de Mate X5 opvouwbaar, na de recente lancering van de Mate 60 en Mate 60 Pro. De Chinese technologiegigant is geheimzinnig geweest over de radiomogelijkheden van deze apparaten, maar bronnen suggereren dat ze inderdaad 5G-compatibel zijn. Een snelheidstest uitgevoerd op de opvouwbare Mate X5 door de Chinese blogger Vincent Zhong registreerde een indrukwekkende downloadsnelheid van meer dan 1 Gbps.

De Mate 60 Pro+ en Mate X5 worden waarschijnlijk aangedreven door Huawei's HiSilicon Kirin 9000S-chipset, wat zorgen heeft geuit over de mogelijke schending van Amerikaanse sancties door het bedrijf. Het 7nm-procesknooppunt van de chipset, geleverd door de lokale chipleverancier SMIC, wordt vermoedelijk mogelijk gemaakt door geavanceerde lithografiemachines van ASML. Het rechtstreeks importeren van deze machines zou een overtreding van het importverbod zijn geweest, wat leidde tot speculatie dat SMIC zijn eigen geavanceerde lithografiemachine zou hebben ontwikkeld.

Benchmarks uitgevoerd door de Chinese techblog Geekerwan geven aan dat de prestaties van de Kirin 9000S vergelijkbaar zijn met die van Qualcomms Snapdragon 888, maar er wordt aangenomen dat deze ongeveer twee generaties achterloopt. De Kirin 9000S beschikt over een CPU met één grote kern en drie middelste kernen, gebaseerd op Huawei's "TaiShan"-architectuur, evenals vier kleine kernen, gebaseerd op Arm's Cortex-A510. Het is ook de eerste mobiele processor die multi-threading ondersteunt met acht cores en twaalf threads. Er wordt gezegd dat de GPU, Maleoon 12 genaamd, vergelijkbaar is met de GPU van de Snapdragon 910.

De Mate 60 Pro+ deelt overeenkomsten met de Mate 60 Pro, inclusief ondersteuning voor satellietoproepdiensten en satellietberichten. De belangrijkste verschillen zijn het ‘nanotech metallic dubbele kleurproces’ en verbeterde camera’s aan de achterzijde. De opvouwbare Mate X5 is vergelijkbaar met de Mate X3, maar is voorzien van Huaweis Kunlun Glass op het externe scherm en een enigszins aangepast uiterlijk van het camera-eiland aan de achterzijde.

Huawei heeft de prijzen van deze toestellen nog niet bekendgemaakt, maar de pre-orders zullen binnenkort beginnen. Als alle vier de smartphones in de nieuwste serie van Huawei inderdaad worden aangedreven door de Kirin 9000S, zou dit wijzen op het vertrouwen van het bedrijf in de chipopbrengst en een potentiële uitdaging vormen voor de Amerikaanse sancties. Meer informatie over deze toestellen zal naar verwachting eind september bekend worden gemaakt, waardoor concurrentie met de iPhone 15 gemakshalve wordt vermeden.

