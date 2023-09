Huawei lanceert drie Mate 60-telefoons met 5G-ondersteuning als stap richting wereldwijde expansie

Huawei heeft de afgelopen twee weken in het geheim drie nieuwe smartphones uitgebracht, die allemaal voorzien zijn van 5G-ondersteuning. Chinese bronnen suggereren dat deze stap het begin markeert van Huawei's hernieuwde inspanningen om een ​​groter deel van de wereldwijde smartphonemarkt te veroveren.

Insiders geciteerd door IT Home verklaarden dat Huawei van plan is zijn positie op de binnenlandse markt in China te versterken en tegelijkertijd zijn aanwezigheid in het buitenland uit te breiden. Er is momenteel echter geen specifieke tijdlijn beschikbaar voor deze strategie.

Als gevolg van de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten heeft Huawei al meer dan vijf jaar te maken met ernstige beperkingen op de toegang tot Amerikaanse technologieën. Desondanks zijn de Mate 60, Mate 60 Pro en Mate 60 Pro+ uitgerust met 5G-mogelijkheden en beschikken ze over de Kirin 9000S-chipset, die gebruik maakt van een 7nm-technologieproces.

Naar aanleiding van vragen over de chipset heeft Huawei geen officieel commentaar gegeven. Lokale rapporten geven echter aan dat de chip volledig in China wordt gemaakt, wat vragen oproept over hoe Chinese bedrijven binnen korte tijd de nodige expertise hebben verworven voor dergelijke complexe technologische processen.

Huawei heeft onlangs zijn jaarlijkse productieprognose verhoogd van 30 miljoen naar 38 miljoen stuks. Hiervan zijn er al 20 miljoen verzonden en de Mate 60 Pro zal naar verwachting nog eens 6 miljoen stuks bijdragen, goed voor een derde van de resterende bestellingen.

Er zijn speculaties dat de Mate 60-serie mogelijk niet buiten China wordt uitgebracht, maar Huawei heeft hierover geen officiële verklaring afgelegd. Dit laat de mogelijkheid open voor een wereldwijde lancering in de toekomst.

In het verleden had Huawei een marktaandeel van 42% op de Chinese smartphonemarkt, maar dat is inmiddels gedaald tot minder dan 10%. Ondertussen is het mondiale marktaandeel van het land sinds medio 2019 verzesvoudigd en bedraagt ​​het momenteel 3%.

Bronnen: IT Home (Chinese bron)

Definities:

Kirin 9000S-chipset – Een door Huawei ontwikkelde chipset, waarin geavanceerde technologie is verwerkt voor verbeterde prestaties.

5G – De vijfde generatie draadloze technologie, die hogere internetsnelheden levert en een breed scala aan toepassingen ondersteunt.

Smartphonemarkt – De industrie die de productie en verkoop omvat van mobiele telefoons die verschillende functies kunnen uitvoeren, zoals bellen, berichten versturen en surfen op internet.