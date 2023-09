Huawei onthult de Mate X5: een opvouwbare smartphone met verbeterde functies

Huawei zet zijn reeks verrassende smartphone-lanceringen voort met de introductie van de Mate X5. Dit toestel dient als directe opvolger van de Mate X3 en brengt een aantal opmerkelijke verbeteringen op tafel.

De Mate X5 heeft hetzelfde 7.85-inch LTPO OLED-hoofddisplay en 6.4-inch LTPO OLED-coverdisplay als zijn voorganger. Beide beeldschermen worden beschermd door Kunlun Glass. Het apparaat is verkrijgbaar in een nieuwe Phantom Purple-kleur, naast de Feather White, Feather Black, Feather Gold en Green Mountain-opties uit de Mate X3-serie.

Qua cameramogelijkheden behoudt de Mate X5 dezelfde opzet als zijn voorganger. Het beschikt over een 50 MP hoofdcamera met een f/1.8 diafragma, een 13 MP f/2.2 ultrabrede camera en een 12 MP f/3.4 periscoopmodule met 5x optische zoom.

Onder de motorkap biedt de Mate X5 tot 16 GB RAM en 1 TB opslag. Hoewel de officiële chipsetinformatie nog niet is vrijgegeven, suggereren rapporten uit China dat deze mogelijk de Kirin 9000s SoC bevat, die te vinden is in de onlangs gelanceerde Mate 60-serie. Er wordt aangenomen dat deze chipset een 5G-compatibele chip is, gebouwd op de 7nm-procestechnologie van SMIC.

Een van de opvallende kenmerken van de Mate X5 is het nieuwe antenneontwerp. De Lingxi-antenne van Huawei maakt gebruik van een AI-algoritme om het optimale netwerk te selecteren voor verbeterde connectiviteit. De antennes van het apparaat maken ook gebruik van dual-mode afstemmingstechnologie, wat een betere signaalkwaliteit garandeert.

De Mate X5 is uitgerust met een grotere batterij van 5,060 mAh en ondersteunt 66 W bedraad opladen, 50 W draadloos opladen en 7.5 W omgekeerd draadloos opladen. Het draait op HarmonyOS 4 en introduceert luchtgebarenbediening, waardoor gebruikers door video's, webpagina's en afbeeldingen kunnen navigeren zonder het hoofdscherm aan te raken. Bovendien is de Mate X5 IPX8 waterdicht en ondersteunt hij tweerichtings BeiDou-satellietberichten in China.

Voorverkoop voor de Huawei Mate X5 is momenteel beschikbaar via VMall, en de open verkoop zal naar verwachting op 15 september beginnen.

