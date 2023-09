Huawei Mate X5: een nieuwe opvouwbare telefoon met indrukwekkende functies

Huawei lanceerde stilletjes zijn nieuwste vlaggenschip, de Huawei Mate X5, in China. Hoewel het bedrijf de processordetails van de telefoon niet heeft onthuld, beschikt deze over een 7.85-inch LTPO OLED-binnenscherm en een 6.4-inch OLED LTPO-buitenscherm. De Mate X5 is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuropties en is verkrijgbaar in twee opbergvarianten. De prijsdetails van het toestel zijn nog niet bekendgemaakt.

De Huawei Mate X5 is de opvolger van de Huawei Mate X3, die eerder dit jaar in China werd uitgebracht. Met een octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC kreeg de Mate X3 positieve recensies. De nieuw onthulde Mate X5 wordt aangeboden in de kleuropties Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (groen) en Phantom Purple. Het wordt ook geleverd in twee opslagopties: 12 GB + 512 GB en 16 GB + 512 GB. Daarnaast zijn er exclusief voor de Collector's Edition twee opslagopties beschikbaar: 16GB + 512GB en 16GB + 1TB.

De Huawei Mate X5 is voorzien van een 7.85-inch LTPO OLED-binnenpaneel met een resolutie van 2496 x 2224 pixels. Het heeft een aanraakbemonsteringssnelheid van 240 Hz en een beeldverhouding van 8:7.1. Het coverdisplay is een 6.4-inch OLED LTPO-paneel met een resolutie van 2504 x 1080 pixels, een aanraakbemonsteringssnelheid tot 300 Hz en een beeldverhouding van 20.9:9. De telefoon is uitgerust met maximaal 16 GB RAM en 1 TB ingebouwde opslag.

Qua cameramogelijkheden beschikt de Mate X5 over een drievoudige camera-opstelling aan de achterzijde. Het bevat een krachtige primaire sensor van 50 megapixels, een sensor van 13 megapixels met een ultrabrede lens en een sensor van 12 megapixels met een periscooptelelens die optische beeldstabilisatie (OIS) ondersteunt. Aan de voorzijde bevindt zich een 8 megapixel camera voor het maken van selfies.

De Mate X5 wordt aangedreven door een batterij van 5,060 mAh met ondersteuning voor 66 W bekabeld en 50 W draadloos snel opladen, wat langdurig gebruik garandeert. Het draait op Harmony OS 4.0, het nieuwste besturingssysteem van Huawei. De telefoon biedt verschillende connectiviteitsopties, zoals Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC en USB Type-C. Het is ook IPX8-gecertificeerd voor spatbestendigheid.

Met een gewicht van 245 gram meet de Mate X5 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm wanneer deze is opgevouwen en 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm wanneer deze is uitgevouwen.

Kortom, de Huawei Mate X5 is een indrukwekkende toevoeging aan de markt voor opvouwbare telefoons. Met zijn verbluffende display, krachtige camera-instellingen en snelle oplaadmogelijkheden zal hij zeker tech-enthousiastelingen aantrekken. De telefoon zet de traditie van Huawei voort om eersteklas apparaten te leveren die de grenzen van de smartphonetechnologie verleggen.

