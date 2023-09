Huawei Mate 60 Pro+ wordt gelanceerd in China met indrukwekkende functies

By

Huawei heeft onlangs zijn nieuwste toevoeging aan de Mate-serie onthuld, de Huawei Mate 60 Pro+. Dit nieuwe model sluit zich aan bij de eerder gelanceerde Huawei Mate 60 en Huawei Mate 60 Pro. Hoewel het bedrijf de details van de processor nog niet heeft bekendgemaakt, wordt er gespeculeerd dat de telefoons zullen worden aangedreven door een interne Kirin 9000s SoC.

De Huawei Mate 60 Pro+ beschikt over een groot 6.82-inch OLED-scherm en is voorzien van een primaire sensor van 48 megapixels aan de achterkant. Het ondersteunt ook snel opladen, met opties voor zowel bedraad (88 W) als draadloos (50 W) opladen. De telefoon kan in China vooraf worden gereserveerd met twee opslagvarianten: 16 GB + 512 GB en 16 GB + 1 TB.

Qua specificaties beschikt de Huawei Mate 60 Pro+ over een 6.82 inch LPTO OLED-display met een resolutie van 1.5K en een verversingssnelheid tot 120Hz. Het is uitgerust met Harmony OS 4.0 en heeft een niet-gespecificeerde processor, 16 GB RAM en tot 1 TB ingebouwde opslag.

Aan de voorkant van de camera heeft de Huawei Mate 60 Pro+ een drievoudige camera-opstelling aan de achterzijde, inclusief een 48 megapixel primaire sensor met optische beeldstabilisatie (OIS), een 40 megapixel sensor met een ultragroothoeklens en een 48-megapixelsensor met een ultragroothoeklens. megapixel ultra-macro-telelens met OIS. De frontcamera beschikt over een 13 megapixelsensor.

De Mate 60 Pro+ wordt van stroom voorzien door een batterij van 5,000 mAh die snel opladen ondersteunt, inclusief 88 W bekabeld opladen, 50 W draadloos opladen en 20 W draadloos omgekeerd snel opladen. De telefoon biedt ook verschillende connectiviteitsopties, zoals WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, twee-satellietcommunicatie en USB Type-C. Het beschikt over een ingebouwde vingerafdruksensor voor veiligheid en heeft een IP68-classificatie voor stof- en spatwaterbestendigheid.

Hoewel de prijs van de Huawei Mate 60 Pro+ nog niet is bekendgemaakt, kan deze momenteel in China vooraf worden gereserveerd voor een nominaal bedrag van CNY 1,000 (ongeveer Rs. 11,300).

Over het geheel genomen lijkt de Huawei Mate 60 Pro+ een smartphone boordevol functies te zijn, met indrukwekkende specificaties, een scherm van hoge kwaliteit en een krachtige camera-instelling. Het biedt geavanceerde oplaadmogelijkheden en een royale hoeveelheid opslagmogelijkheden. Huawei-fans kunnen verwachten dat dit apparaat een premium gebruikerservaring biedt.

Bronnen:

– Definities: OLED – Organische lichtgevende diode, SoC – Systeem-op-chip, OIS – Optische beeldstabilisatie, IP68 – Ingress Protection-classificatie van 68, wat betekent dat het stof- en waterbestendig is.