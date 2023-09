Huawei Mate 60 Pro+: een overzicht van het topmodel in de Mate 60-familie

De Huawei Mate 60 Pro+ is de nieuwste toevoeging aan Huawei's Mate 60-serie, na de lancering van de Mate 60 en Mate 60 Pro. Dit topmodel bouwt voort op de kenmerken van het reguliere Pro-model en tilt deze naar een hoger niveau.

Om te beginnen met de chipset: Huawei heeft de exacte specificaties niet bekendgemaakt, maar er wordt aangenomen dat deze wordt aangedreven door de 7 nm Kirin 9000s-chipset die in China wordt geproduceerd. De Mate 60 Pro+ wordt geleverd met 16 GB RAM (tegenover 12 GB op het Pro-model) en biedt opslagopties van 512 GB of 1 TB, uitbreidbaar via Huaweis eigen NM-kaartformaat.

Het display van de Mate 60 Pro+ is een 6.82-inch LTPO OLED-paneel, vergelijkbaar met het Pro-model, maar met een hogere resolutie van 1,260 x 2,720 pixels. Het is een 10-bits paneel met een verversingssnelheid van 1 Hz tot 120 Hz en beschikt over 300 Hz aanraaksampling. De helderheid wordt geregeld door een 1,440 Hz hoogfrequente PWM-dimming.

Op het gebied van duurzaamheid heeft de Mate 60 Pro+ een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid en is hij bestand tegen onderdompeling in water tot 6 meter (20 voet) gedurende een half uur. Het beschikt ook over Kunlun-glas van de tweede generatie voor bescherming tegen krassen en beschadigingen.

De Mate 60 Pro+ heeft een ontwerp met drie gaten op het scherm, met één gat voor de 13MP selfiecamera en twee gaten voor het 3D Time of Flight (ToF)-systeem. Aan de achterkant beschikt hij over een indrukwekkende camera-opstelling. De hoofdmodule bevat een 48 MP-sensor met een OIS-lens, terwijl de periscoopmodule een 48 MP-sensor en een 90 mm f/3.0-lens met OIS heeft. De ultrabrede camera is geüpgraded naar een 40 MP-sensor.

De batterijcapaciteit blijft ongewijzigd ten opzichte van het Pro-model, met een batterij van 5,000 mAh die snel opladen ondersteunt met 88 W bekabelde en 50 W draadloze snelheden. Het biedt ook 20 W omgekeerd draadloos opladen voor het opladen van andere apparaten. Connectiviteitsopties omvatten Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 met LDAC- en L2HC-codecs, NFC en een IR-blaster.

Een uniek kenmerk van de Mate 60 Pro+ is de mogelijkheid om te bellen via het Tiantong-satellietnetwerk, naast tweerichtingstekstberichten via het BeiDou-netwerk. De exacte abonnementsgegevens voor deze dienst zijn niet bekendgemaakt.

De Huawei Mate 60 Pro+ zal naar verwachting vanaf 9 oktober verkrijgbaar zijn, de prijzen moeten nog worden aangekondigd. Klanten kunnen echter een plaats in de rij reserveren door een aanbetaling van CNY 1,000 (ongeveer $ 135) te doen. Kleuropties voor de Mate 60 Pro+ zijn onder meer Zwart en Crème, met zowel 512 GB als 1 TB opslagopties beschikbaar.

Definities:

– Kirin 9000s: een 7nm-chipset vervaardigd door Huawei.

– LTPO: Low-Temperature Polycrystalline Oxide, een technologie die wordt gebruikt in OLED-schermen voor verbeterde energie-efficiëntie.

– IP68: een internationale standaard voor water- en stofbestendigheid.

– OIS: Optical Image Stabilization, een technologie die in cameralenzen wordt gebruikt om onscherpte veroorzaakt door cameratrillingen te verminderen.

– ToF: Time of Flight, een technologie die in camera's wordt gebruikt om de afstand tussen de camera en het onderwerp te meten.

– BeiDou: een Chinees satellietnavigatiesysteem.

– Tiantong: een satellietnetwerk dat spraakoproepen en sms-berichten in afgelegen gebieden mogelijk maakt.

