De Heart Rhythm Society maakt zich op voor het tweede jaarlijkse HRX-evenement in Seattle

De Heart Rhythm Society (HRS) bereidt zich voor op haar tweede jaarlijkse HRX-evenement, een wereldwijde gezondheids- en technologieconferentie die professionals uit de gezondheidszorg- en technologie-industrie samenbrengt. De conferentie heeft tot doel de status quo uit te dagen en de patiëntenzorg te transformeren door middel van innovatie en samenwerking.

HRX 2023 vindt plaats van 21 tot en met 23 september 2023 in het nieuwe Summit Convention Center in Seattle. De unieke setting van de locatie met één kamer is ontworpen om de betrokkenheid te maximaliseren en de creativiteit en samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen.

De conferentie zal een verscheidenheid aan programma's bieden, gericht op cardiovasculaire digitale gezondheid. De sessies omvatten oplossingsgerichte discussies en presentaties over onderwerpen als opkomende virtuele zorgmodellen, de impact van digitale technologie op ongelijkheden in de gezondheidszorg en perspectieven op de financiering van digitale gezondheidszorg.

Daarnaast zal HRX AbstracX, mogelijk gemaakt door het Cardiovascular Digital Health Journal, 15 geselecteerde innovators presenteren die hun werk zullen presenteren in mondelinge presentaties van 10 minuten. De conferentie zal ook een pitchcompetitie omvatten, waarbij vijf geselecteerde teams zullen strijden om geldprijzen van financiers.

Uitvoerende coproducenten Dr. Sana M. Al-Khatib en Dr. Jagmeet P. Singh uitten hun enthousiasme over de komende conferentie en het potentieel ervan om samenwerkingen te creëren en technologische benaderingen van de patiëntenzorg te bevorderen. Zij geloven dat de toekomst van de gezondheidszorg ligt in virtuele, digitale en geavanceerde technologieën.

De Heart Rhythm Society zet zich in voor het bevorderen van voorlichting en belangenbehartiging voor professionals en patiënten op het gebied van hartritmestoornissen, met de nadruk op het bevorderen van het vakgebied van de elektrofysiologie.

