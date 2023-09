Hoe u apps van uw Apple Watch verwijdert

By

Het verwijderen van apps van uw Apple Watch is een eenvoudig proces, maar kan enigszins variëren, afhankelijk van de lay-out van uw apps. Wanneer u een app van uw Apple Watch verwijdert, wordt deze alleen van het horloge zelf verwijderd, niet van uw iPhone. De iOS-app blijft op uw iPhone staan, tenzij u ervoor kiest deze afzonderlijk te verwijderen.

Als uw Apple Watch-apps in een rasterweergave zijn gerangschikt, volgt u deze stappen:

1. Druk op de Digital Crown op uw Apple Watch om uw apps te bekijken.

2. Houd uw vinger op het scherm totdat “Opties weergeven” verschijnt.

3. Tik op 'Apps bewerken'.

4. Druk op de 'x'-knop naast de app die je wilt verwijderen.

5. Tik op “App verwijderen” op het volgende scherm om te bevestigen.

Als uw Apple Watch-apps in een lijstweergave zijn gerangschikt, volgt u deze stappen:

1. Druk op de Digital Crown om uw apps te bekijken.

2. Scroll omlaag naar de app die je wilt verwijderen.

3. Veeg naar links in de app en tik op het prullenbakpictogram.

4. Tik op “App verwijderen” op het volgende scherm om te bevestigen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel Apple je toestaat veel van zijn eigen apps van je Apple Watch te verwijderen, er enkele apps zijn die niet kunnen worden verwijderd. Deze omvatten Berichten, Telefoon, Agenda, Klok en Herinnering.

Als u apps van uw Apple Watch verwijdert, kunt u uw apparaat overzichtelijker maken en ruimte vrijmaken voor andere apps. Bovendien kunt u uw horloge aanpassen en ordenen volgens uw voorkeuren.

Over het algemeen is het proces voor het verwijderen van apps van uw Apple Watch eenvoudig en binnen enkele minuten voltooid. Geniet van een schonere en persoonlijkere Apple Watch-ervaring door ongewenste apps te verwijderen!

Definities:

– Apple Watch: een smartwatch ontwikkeld door Apple Inc. Deze biedt verschillende functies, zoals fitnesstracking, communicatie en app-integratie.

– iOS: het besturingssysteem dat door Apple Inc. is ontwikkeld voor zijn mobiele apparaten, waaronder iPhones, iPads en iPod Touches.

Bronnen:

– Apple-ondersteuning: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos