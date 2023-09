Hoe u uw Apple Watch kunt pingen via het Control Center van de iPhone

Met een van de nieuwe functies in iOS 17 kun je je gekoppelde Apple Watch pingen via het Control Center van je iPhone, zonder dat je via de Zoek mijn-app hoeft te gaan. Deze handige functie is vooral handig als u uw Apple Watch op moeilijk bereikbare plaatsen probeert te vinden, zoals onder de bank of in een la.

Om van deze functie gebruik te kunnen maken, moet u handmatig de knop 'Ping My Watch' aan uw Control Center toevoegen. Hier is hoe:

1. Open de app Instellingen op je iPhone.

2. Ga naar het gedeelte Controlecentrum.

3. Tik onder 'Meer bedieningselementen' op het groene '+'-pictogram voor de optie Ping My Watch.

Nadat u de Ping My Watch-knop aan uw Control Center heeft toegevoegd, kunt u uw Apple Watch eenvoudig lokaliseren door op het pictogram te tikken. Hierdoor laat uw Apple Watch een geluidssignaal horen, zodat u hem gemakkelijker kunt vinden.

Het is belangrijk op te merken dat de Ping My Watch-functie alleen werkt als uw iPhone en Apple Watch zich binnen Bluetooth-bereik bevinden of verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Als uw Apple Watch kwijtraakt of wordt gestolen, moet u nog steeds de Zoek mijn-app gebruiken om deze te lokaliseren.

U kunt de Ping My Watch-functie zelfs gebruiken als uw Apple Watch is vergrendeld, wordt opgeladen of om uw pols zit. Dit maakt het een veelzijdig hulpmiddel om uw horloge in elke situatie te vinden.

Concluderend kunt u met de nieuwe Ping My Watch-functie in het Control Center van iOS 17 uw Apple Watch eenvoudig lokaliseren met behulp van uw iPhone. Door de Ping My Watch-knop aan uw Control Center toe te voegen, kunt u ervoor zorgen dat uw Apple Watch een geluidssignaal laat horen om u te helpen deze te vinden. Zorg ervoor dat uw iPhone en Apple Watch zich binnen bereik bevinden of verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.