Hoe u opslag op MacOS-apparaten kunt optimaliseren

Als je een MacBook Pro of MacBook Air met beperkte opslagruimte hebt, weet je hoe snel die ruimte vol kan raken. MacOS heeft echter een ingebouwde functie genaamd Opslag optimaliseren, waarmee u waardevolle ruimte op uw harde schijf kunt besparen. Deze functie werkt samen met 'Bewaren in iCloud' en 'Prullenbak leegmaken' en verwijdert automatisch Apple TV-films en tv-programma's die je hebt bekeken, en bewaart alleen de meest recente e-mailbijlagen als opslagruimte een probleem wordt .

Volg deze stappen om de functie Opslag optimaliseren op uw MacOS-apparaat in te schakelen:

Zorg ervoor dat uw apparaat MacOS gebruikt en is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Open de Systeeminstellingen vanuit Launchpad of het menu. Klik in de linkerzijbalk op 'Algemeen' en klik vervolgens op 'Opslag'. Klik in de lijst met opties op “Optimaliseren” en bevestig uw selectie.

Zodra u Opslag optimaliseren hebt ingeschakeld, begint MacOS ruimte vrij te maken door videogegevens van Apple TV+ te verwijderen en alleen de meest recente e-mailbijlagen te bewaren. Als u vaak naar Apple TV+ kijkt of films huurt en koopt in de digitale Apple Store, merkt u mogelijk een aanzienlijke toename van de beschikbare opslagruimte.

Het is essentieel om te weten dat deze functie geen invloed heeft op video's die je hebt gedownload of gemaakt, en dat alle tv-programma's of films die je hebt gekocht op elk gewenst moment opnieuw kunnen worden gedownload. Als u regelmatig videomedia koopt of huurt, kunt u met de functie Opslag optimaliseren voorkomen dat de opslagruimte van uw MacOS-apparaat te snel vol raakt.

Bronnen:

Bronartikel: Cliff Joseph/ZDNET

Opmerking: URL-bronlinks zijn niet opgegeven