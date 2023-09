De iPhone 15, Apple's nieuwste versie van zijn iconische smartphone, heeft een grote verandering doorgevoerd die sommige gebruikers misschien zal irriteren. Om aan de Europese regelgeving te voldoen heeft Apple de Lightning-connector vervangen door een nieuwe ovale USB-C-connector voor het opladen. Dit betekent dat gebruikers hun Lightning-accessoires, zoals oplaadkabels en oordopjes, moeten vervangen door nieuwe producten die USB-C gebruiken.

Deze overgang doet denken aan toen Apple in 30 overstapte van de 2012-pins connector naar Lightning, waardoor veel accessoires overbodig werden. Wat deze keer echter anders is, is dat de meeste mensen al een USB-C-kabel hebben. Veel apparaten, waaronder koptelefoons, gameconsoles en Apple's eigen MacBooks, gebruiken USB-C al als standaard oplaadpoort.

De overstap naar USB-C is een reactie op een mandaat van de Europese Unie dat alle smartphonefabrikanten verplicht om tegen 2024 een gemeenschappelijke oplaadconnector te gebruiken. Dit is gericht op het verminderen van milieuverspilling door consumenten in staat te stellen minder stroomkabels te gebruiken.

Hoewel de standaardisatie van oplaadkabels een stap voorwaarts is, is het belangrijk om je bewust te zijn van de potentiële gevaren die gepaard gaan met USB-C-kabels. In tegenstelling tot hoogwaardige opladers beschikken goedkopere USB-C-kabels niet over de benodigde chips om je apparaat te beschermen tegen stroomschommelingen. Het is belangrijk om te investeren in duurzame kabels van gerenommeerde merken om schade aan je telefoon te voorkomen.

Het is ook belangrijk om voorzichtig te zijn met waar u uw USB-C-kabel aansluit. Als u hem aansluit op bronnen met een hogere spanning dan uw telefoon accepteert, kan uw apparaat mogelijk beschadigd raken of zelfs worden geëlektrocuteerd. Blijf bij het gebruik van hoogwaardige oplaadstenen om de veiligheid van uw telefoon te garanderen.

Voor iPhone-gebruikers die niet meteen willen upgraden, maar toch nieuwe opladers nodig hebben, is draadloos opladen een kosteneffectief alternatief. Het EU-mandaat is alleen van toepassing op bekabelde verbindingen, dus draadloze oplaadapparaten zoals Apple's MagSafe of draadloze oplaadpads en -standaards zijn nog steeds prima te gebruiken.

Over het geheel genomen zou de overgang naar USB-C, met de juiste kabel en oplaadsteen, voordelen moeten opleveren zoals een snellere gegevensoverdracht en een vermindering van het aantal kabels dat nodig is voor verschillende apparaten. Het betekent ook dat je minder kabels hoeft mee te nemen tijdens het reizen of woon-werkverkeer, omdat USB-C een steeds gebruikelijker oplaadstandaard wordt.

