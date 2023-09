Uw Fitbit-gegevens migreren naar een Google-account

Samenvatting: Vanaf 2025 is het verplicht om een ​​Google-account te gebruiken bij Fitbit. Hoewel bestaande Fitbit-gebruikers hun gegevens niet onmiddellijk hoeven te migreren, kunnen ze ervoor kiezen dit nu te doen om van de voordelen te profiteren. Door uw Fitbit-gegevens naar een Google-account te migreren, is eenmalige aanmelding mogelijk en worden de privacyfuncties van Google op uw Fitbit-gegevens toegepast. Het is belangrijk op te merken dat deze migratie permanent is en niet ongedaan kan worden gemaakt.

Zorg ervoor dat je Fitbit-app is bijgewerkt naar de nieuwste versie om het migratieproces te starten. Open de app en zoek naar een prompt met de titel 'Fitbit is onderdeel van de Google Family'. Als u deze prompt ziet, tikt u op 'Aan de slag'. Kies vervolgens uw Google-account uit de lijst met beschikbare opties. Als u geen geschikt Google-account heeft, kunt u een nieuw account aanmaken.

In de volgende stap controleer en bevestig je je Fitbit-configuratie, inclusief je profielinformatie en gezondheids- en welzijnsgegevens. U kunt kiezen welke gegevens u wilt migreren. Nadat je je gegevens hebt geverifieerd, bekijk je hoe Google Fitbit-gegevens gebruikt en ga je akkoord met de voorwaarden. U heeft ook de mogelijkheid om uw gezondheidsgegevens bij te dragen aan de onderzoeksinitiatieven van Google en Fitbit.

Bovendien kunt u er desgewenst voor kiezen om uw gegevens te synchroniseren met de Health Connect API van Google. Zodra u deze stappen heeft voltooid, tikt u op “Gereed” om het migratieproces te voltooien. Het hele proces duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Houd er rekening mee dat de migratie weliswaar pas in 2025 verplicht is, maar dat u door vroegtijdig te migreren kunt profiteren van de voordelen van het gebruik van een Google-account bij Fitbit. Het is de moeite waard om te overwegen of je van plan bent om op de lange termijn Fitbit- of Pixel Watch-apparaten te blijven gebruiken.

Opmerking: gezondheids- en welzijnsgegevens van Fitbit kunnen niet worden gebruikt voor Google-advertentietargeting als onderdeel van de wettelijke voorwaarden voor de overname van Fitbit door Google.

Bronnen: The Verge