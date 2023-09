FaceTime gebruiken op Apple TV met tvOS 17

By

De nieuwste tvOS 17-update voor Apple TV brengt een spannende nieuwe functie: de FaceTime-app. Nu kunnen Apple TV-gebruikers FaceTime-gesprekken rechtstreeks vanaf hun tv voeren met behulp van de continuïteitscamerafunctie op hun iPhone met iOS 17. Dit zorgt voor een videogesprekervaring op een groot scherm die handig en perfect is voor zakelijke bijeenkomsten.

Om FaceTime op Apple TV met tvOS 17 te gebruiken, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

– tvOS 17 geïnstalleerd op uw Apple TV

– iOS 17 geïnstalleerd op uw iPhone

– Zowel Apple TV als iPhone zijn ingelogd met dezelfde Apple ID

– Zowel iPhone als Apple TV verbonden met hetzelfde WiFi-netwerk

– Een iPhone met Continuity Camera-ondersteuning (iPhone XR of latere modellen)

Omdat Apple TV geen ingebouwde camera heeft, is de Continuity Camera-functie van macOS geporteerd naar tvOS 17. Wanneer u de FaceTime-app op uw Apple TV opent, ontvangt u een melding op uw iPhone om deze met de Apple TV te verbinden . Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt u gevraagd uw iPhone in de liggende modus bij de tv te plaatsen, met de achteruitrijcamera naar u toe gericht.

Volg deze stappen om een ​​FaceTime-gesprek te voeren op Apple TV met tvOS 17:

1. Start de FaceTime-app op uw Apple TV.

2. Selecteer de Apple ID die u wilt gebruiken voor FaceTime-gesprekken.

3. Tik op de melding op je iPhone en accepteer de verbinding.

4. Plaats uw iPhone in de aanbevolen richting dichtbij de tv.

5. Selecteer het contact dat u wilt bellen.

6. Zodra de contactpersoon uw oproep accepteert, kunt u kiezen uit drie videomodi: Centraal podium, Portret en Reacties.

Het gebruik van FaceTime op Apple TV heeft voordelen zoals het gemak van videobellen op een groot scherm en een betere videokwaliteit dankzij het gebruik van de camera's aan de achterkant van de iPhone. Het is echter belangrijk op te merken dat FaceTime op Apple TV alleen beschikbaar is op 4K-ready Apple TV-boxen.

Naast FaceTime kun je je iPhone ook als afstandsbediening gebruiken om de Apple TV te bedienen. Dus of het nu gaat om belangrijke familiebijeenkomsten of zakelijke gesprekken, u kunt nu genieten van de ervaring op een groter tv-scherm.

