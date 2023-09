Hoe u scheepsonderdelen kunt verkrijgen in Starfield

Scheepsonderdelen zijn essentiële items in het spel Starfield, omdat ze een aanzienlijk deel van de scheepsromp repareren en je in staat stellen je verkenningen voort te zetten. Vanwege hun massa van 10.00 per stuk kun je echter slechts een beperkt aantal van deze onderdelen meenemen tijdens je avontuur. Daarom is het belangrijk om te weten hoe u er meer kunt verkrijgen.

Er zijn meerdere manieren om scheepsonderdelen te verkrijgen in Starfield. Ten eerste kunt u ze kopen bij verschillende leveranciers en winkels. Deze onderdelen verschijnen doorgaans bovenaan of bovenaan de goederenlijst vanwege hun betekenis. Enkele bekende locaties waar je scheepsonderdelen kunt kopen zijn Jemison Mercantile in New Atlantis, Newill's Goods in Neon en Shepherd's General Store in Akila. Bovendien zijn kiosken van de Handelsautoriteit, koopvaardijschepen en winkels ook betrouwbare bronnen voor het kopen van scheepsonderdelen. Andere potentiële leveranciers kunnen scheepsonderdelen op voorraad hebben, dus het is de moeite waard om contact met hen op te nemen als u dat nodig heeft.

Naast het kopen van scheepsonderdelen, kun je ze ook vinden tijdens het verkennen en plunderen. Let op buitbare opslagcontainers, aangezien deze scheepsonderdelen kunnen bevatten. Soms kom je bij het doorzoeken van deze containers toevallig scheepsonderdelen tegen. Daarnaast kunnen vernietigde schepen ook scheepsonderdelen opleveren. Hoewel ze ze niet altijd zullen laten vallen, is het toch de moeite waard om elk neergestort schip te controleren. Met name bij Crimson Fleet-schepen is de kans groter dat scheepsonderdelen vallen.

Als je een bevriend factieschip tegenkomt dat verwikkeld is in een luchtgevecht, heb je de mogelijkheid om “enkele extra reparatieonderdelen” aan te vragen als beloning voor het redden ervan. Dit is een geweldige manier om gratis scheepsonderdelen te verkrijgen, aangezien de meeste schepen bereid zijn u hiervan te voorzien.

Vergeet niet dat u naast deze methoden ook voor scheepsreparaties kunt betalen door met een scheepsservicemonteur te praten op een aanlegsteiger in een stad of in het scheepsservicegebouw.

Blijf goed gevuld met scheepsonderdelen om ervoor te zorgen dat uw schip in topconditie blijft terwijl u de uitgestrekte gebieden van Starfield verkent. Veel avonturen!

