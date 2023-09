Hoe u de controle over uw YouTube-ervaring kunt overnemen en het verslavende algoritme kunt vermijden

Samenvatting: De startpagina van YouTube kan een tijdrovende bezigheid zijn, ontworpen om je zo lang mogelijk naar video's te laten kijken. Als je echter meer controle wilt over hoe je je tijd op YouTube doorbrengt, kun je nu het verslavende algoritme vermijden. Als je je YouTube-kijkgeschiedenis uitschakelt, staan ​​er geen aanbevolen video's op de startpagina. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je dat instelt.

Om controle te krijgen over uw YouTube-ervaring, kunt u beginnen door naar de pagina Mijn Google-activiteit te gaan, waar u de informatie kunt beheren die Google over u bewaart. Klik vanaf daar op je YouTube-geschiedenis en je wordt gevraagd of je je geschiedenis wilt onderbreken. Door op de pauzeknop te klikken, kunt u uw YouTube-kijkgeschiedenis uitschakelen.

Nadat je je geschiedenis hebt uitgeschakeld, zie je geen aanbevolen video's meer op de startpagina van YouTube. In plaats daarvan moet je actief op zoek gaan naar video's die je interesseren. Je kunt nog steeds de zoekfunctie gebruiken om specifieke inhoud te vinden, maar een betere oplossing is om je YouTube-abonnementen te verkennen.

Door op de startpagina van YouTube op 'Abonnementen' te klikken, kun je de nieuwste video's bekijken die zijn geüpload door de kanalen waarop je bent geabonneerd. Hierdoor kunt u een meer samengestelde ervaring hebben op basis van uw persoonlijke voorkeuren. De abonnementsfeed toont video's die aansluiten bij het soort inhoud dat u wilt bekijken, in plaats van wat het algoritme voorspelt op basis van uw eerdere gedrag.

Hoewel het misschien wat meer moeite kost, geeft het vertrouwen op abonnementen je meer controle over je YouTube-ervaring. In plaats van dat je video's te zien krijgt die je in het verleden moeilijk kon weerstaan, krijg je inhoud te zien die aansluit bij het soort persoon dat je wilt zijn. Of het nu gaat om tuiniervideo's of andere interesses, de abonnementsfeed kan je een leukere en doelgerichtere YouTube-ervaring bieden.

Controle krijgen over je YouTube-kijkgeschiedenis en vertrouwen op abonnementen is een eenvoudige manier om het verslavende algoritme te omzeilen en je tijd op YouTube doelgerichter te besteden. Probeer het eens en krijg weer controle over uw online activiteiten.

Bron: Origineel artikel van Justin Pot op How-To Geek.