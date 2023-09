iOS 17: Aangepaste contactposters maken en contacten delen met NameDrop

iOS 17, het nieuwste besturingssysteem voor iPhones, zal binnenkort verschijnen, naast de nieuwe reeks producten van Apple. Deze update introduceert verschillende opwindende functies waarmee gebruikers hun iPhones als nooit tevoren kunnen aanpassen. Opvallend is de mogelijkheid om voor ieder contact een unieke 'poster' te maken. Deze aanpasbare afbeelding vult uw scherm wanneer u met die persoon in gesprek bent of wanneer hij of zij u belt.

Om een ​​contactposter te maken, tikt u eenvoudig op “Contactfoto en poster” in het profiel van het contact. Van daaruit kunt u een achtergrond voor de poster kiezen. De opties omvatten het gebruik van een foto, een gekleurde achtergrond, een Memoji of een monogram. U kunt de weergave van de naam van de contactpersoon aanpassen, inclusief het lettertype en de kleur. De achtergrondafbeelding kan ook worden bewerkt door deze bij te snijden, filters toe te passen of de achtergrond te verwijderen.

iOS 17 introduceert ook een nieuwe functie genaamd NameDrop, waarmee gebruikers snel hun contactgegevens kunnen delen zonder handmatig namen en telefoonnummers in te voeren. Om NameDrop te gebruiken, moeten gebruikers hun iPhones dicht bij elkaar houden, vergelijkbaar met hoe Apple Pay wordt gebruikt. Er verschijnt een pop-up met de ontvangen contactgegevens, waarin de mogelijkheid wordt geboden om de ontvangen contactgegevens te bewerken.

Het bijwerken van een contactposter op iOS 17 is net zo eenvoudig als het volgen van de eerste stappen om deze te maken. Open gewoon de Telefoon-app, zoek het contact dat u wilt bewerken en tik op 'Contactposter en foto' om de gewenste updates door te voeren. Bovendien kunnen gebruikers een contactposter en foto voor zichzelf maken door hun eigen contactkaart in de Telefoon-app te openen en op 'Mijn kaart' te tikken.

Houd er rekening mee dat contactposters met anderen kunnen worden gedeeld, maar dat gebruikers de mogelijkheid hebben om automatisch delen uit te schakelen. Helaas is NameDrop momenteel alleen beschikbaar voor het delen van contacten tussen compatibele Apple-apparaten en niet voor Android-gebruikers.

Bronnen:

– Maria Diaz, ZDNet