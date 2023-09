Hoe je kunt voorkomen dat je overbelast raakt in Starfield

Starfield, de nieuwste RPG van Bethesda, is een enorm spel vol speurtochten, items en buitenaardse wezens. Het is echter gemakkelijk om te merken dat je overbelast raakt en niet in staat bent om snel te reizen of te sprinten. Maar vrees niet! Er zijn manieren om deze frustrerende situatie te voorkomen.

Ten eerste, stop met het grijpen van alles wat je tegenkomt. Hoewel het verleidelijk is om elk klein item te verzamelen, is het niet nodig. Het verkopen van items met een lage waarde levert niet veel winst op, dus concentreer je op het voltooien van speurtochten en het verkopen van items met een hoge waarde. Laat de rommel achter en bespaar jezelf de moeite.

Verhoog vervolgens uw draagvermogen. In Starfield zijn, net als in andere Bethesda-spellen, bepaalde statistieken essentieel. Door uw vaardigheden op het gebied van draagvermogen te vergroten, kunt u meer dragen zonder overbelast te raken. Begin vroeg met malen om hogere niveaus te ontgrendelen en jezelf op de lange termijn tijd te besparen.

Maak er een gewoonte van om regelmatig te controleren op zware voorwerpen in uw inventaris. Door uw voorraad op gewicht te sorteren, kunt u deze artikelen identificeren en beheren. Besteed bijzondere aandacht aan scheepsonderdelen, die zwaar zijn maar vaak over het hoofd worden gezien omdat ze worden gecategoriseerd als hulpartikelen. Bewaar scheepsonderdelen op uw schip in plaats van ze rond te dragen.

Selecteer een paar wapens om te gebruiken en verkoop of bewaar de rest. Hierdoor kun je je vaardigheden concentreren, minder munitie meenemen en voorkomen dat je door meerdere wapens wordt belast. Profiteer ook van de vrachtruimte van uw schip om grondstoffen, waardevolle spullen en items op te slaan die ruimte innemen in uw inventaris.

Houd ruimtepakken in de gaten die extra opslagcapaciteit bieden. Deze pakken kunnen uw draagvermogen aanzienlijk vergroten en uw avonturen beter beheersbaar maken. Als u bovendien een metgezel heeft, gebruik dan hun inventarisruimte om het gewicht te verdelen en uw lading te verlichten.

Als al het andere niet lukt, gebruik dan chems of alcohol om je draagkracht tijdelijk te vergroten. Gebruik ze echter spaarzaam en houd rekening met eventuele negatieve effecten die ze op je karakter kunnen hebben.

Door deze tips en trucs te volgen, kun je voorkomen dat je overbelast raakt in Starfield en kun je genieten van een meer naadloze game-ervaring.

