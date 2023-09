Hoe je kunt voorkomen dat je overbelast raakt in Starfield

Starfield, de nieuwste RPG van Bethesda, is een enorm spel vol speurtochten, ontmoetingen met buitenaardse wezens en een overvloed aan items om te verzamelen. Het is gemakkelijk om je te laten meeslepen en merkt dat je overbelast raakt door te veel rommel, waardoor het moeilijk wordt om vrij door het spel te bewegen. Met een paar tips en trucs kunt u deze frustrerende situatie echter voorkomen.

Concentreer u eerst op het verbeteren van uw draagkracht. Verhoog de statistieken waarmee u meer gewicht kunt dragen zonder overbelast te raken. Dit komt van pas tijdens uw reis en bespaart u op de lange termijn tijd. Controleer bovendien regelmatig uw inventaris op zware voorwerpen die onnodige ruimte in beslag nemen. Sorteer uw inventaris op gewicht en verwijder alle items die u belasten.

Een veelvoorkomende boosdoener van overbelasting zijn scheepsonderdelen. Hoewel deze items handig zijn voor het repareren van je schip tijdens gevechten, wegen ze elk 10 kg. Zorg ervoor dat u uw inventaris nogmaals controleert en deze omvangrijke voorwerpen op uw schip bewaart in plaats van ze mee te nemen.

Als het om wapens gaat, kies dan een paar favorieten en verkoop of bewaar de rest. Dit zal je helpen je vaardigheden te specialiseren, minder munitie mee te nemen en te voorkomen dat je meerdere wapens tegelijk beheert. Bewaar overtollige items in het vrachtruim van uw schip om ruimte vrij te maken in uw inventaris. Gebruik de sneltoets van Bethesda om snel grondstoffen en waardevolle spullen naar je schip te sturen.

Houd ruimtepakken in de gaten die extra opslagruimte bieden. Deze kunnen uw draagvermogen aanzienlijk vergroten en de last van overtollige spullen helpen verlichten. Als je een metgezel in het spel hebt, gebruik dan hun inventarisruimte om je last te verlichten.

Tenslotte, als je merkt dat je nog steeds overbelast bent, overweeg dan om chems of drank te gebruiken om je draagkracht tijdelijk te vergroten. Deze artikelen bieden een tijdelijke oplossing en moeten spaarzaam worden gebruikt.

Door deze tips te volgen, kunt u uw voorraad in Starfield effectief beheren en voorkomen dat u overbelast raakt. Geniet van je reis door Bethesda's enorme open-wereld RPG!

