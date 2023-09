Nieuw Digital Fashion Residency-programma ondersteunt kunstenaars in het Web3-ecosysteem

Het inaugurele Digital Fashion Residency-programma, gecreëerd door Draup, Vertical en Lens Protocol, heeft de eerste 26 winnende kandidaten bekendgemaakt. Het programma heeft tot doel zowel bestaande digitale ontwerpers als nieuwkomers te empoweren door gratis training aan te bieden gedurende een cursus van zes weken. De workshops behandelen verschillende onderwerpen, waaronder de evolutie van digitale mode, digitale textielcreatie, augmented reality (AR) en gaming. Aan het einde van het programma werken de bewoners aan een eindproject dat in oktober wordt tentoongesteld.

Vertical, een op blockchain gebaseerde kunstcurator en adviesbureau, heeft eerder workshops georganiseerd over Web3 en kunst, maar richt zich nu voor het eerst op digitale mode. Oprichter en CEO Micol Ap legt uit dat veel kunstenaars en makers die de ruimte betreden, moeite hebben om door de technologie te navigeren en deze in hun praktijk te integreren. Daarom besloten ze een programma te creëren dat specifiek was afgestemd op digitale mode.

Bedrijven die in deze artiesten investeren, begrijpen dat hun succes cruciaal is voor de toekomst van de industrie. Epic Games, de eigenaar van Fortnite, heeft bijvoorbeeld een fonds om getalenteerde makers te belonen. Syky en Adidas hebben ook regelingen getroffen om inkomsten te genereren uit de verkoop van digitale mode die door hun artiesten is gemaakt. Deze investeringen maken het niet alleen gemakkelijker om digitale mode te kopen en te dragen, maar dragen ook bij aan de bredere acceptatie ervan.

Het programma biedt niet alleen training, maar bevordert ook een gemeenschapsgevoel onder de deelnemers. Ap benadrukt het belang van steun als de wereld kritisch is over wat zij doen. Het doel is om kunstenaars in het Web3-ecosysteem te inspireren en te verheffen, waar concepten als de metaverse en Web3 een daling van het publieke sentiment hebben gezien. Door kunstenaars op te leiden en te empoweren, werken deze bedrijven er actief aan om digitale mode mainstream te maken.

