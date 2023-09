De uitdagingen en urgentie van post-kwantumcryptografie in het tijdperk van AI en kwantumcomputing

In het snel evoluerende technologielandschap vormt de convergentie van kunstmatige intelligentie (AI), quantum computing en cyberbeveiliging unieke uitdagingen voor de bedrijfscontinuïteit en maatschappelijke stabiliteit. De transitie naar post-kwantumcryptografie (PQC) is een cruciaal aspect van deze convergentie, maar bevindt zich ondanks voortdurende onderzoeksinspanningen nog steeds in de beginfase.

Standaardisatie speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van PQC, aangezien recente cyberveiligheidsincidenten de noodzaak hebben benadrukt van voortdurende analyse en diversificatie van potentiële post-kwantum harde problemen. Recente doorbraken in vijandige AI-algoritmen hebben zorgen doen ontstaan ​​over de veiligheid en betrouwbaarheid van de huidige PQC-systemen.

Adversarial Recursive Artificial Intelligence verwijst naar AI die iteratief zijn mogelijkheden leert en verbetert om beveiligingssystemen of andere AI’s te verslaan. Dit type AI kan mogelijk cryptografische algoritmen kraken, zoals blijkt uit onderzoeksteams die met succes post-kwantum-encryptie-algoritmen hebben doorbroken. Naarmate deze systemen evolueren, kunnen ze het menselijk vermogen om hun strategieën te begrijpen en tegen te gaan overtreffen, wat kan leiden tot een ‘wapenwedloop’ in de AI-technologie.

De overhaaste transitie naar post-kwantumcomputing voor kritieke functies in onze digitale infrastructuur zou tot ernstige verstoringen kunnen leiden. Diensten die afhankelijk zijn van de huidige cryptografische standaarden, zoals elektriciteitsnetwerken, telecommunicatienetwerken en satellietsystemen, kunnen kwetsbaar worden voor aanvallen door kwantumgestuurde tegenstanders. Deze verstoring kan chaos en financiële verliezen veroorzaken, met gevolgen voor de noodhulpsystemen en de levering van essentiële hulpbronnen.

De bank- en financiële sector, die sterk afhankelijk zijn van complexe cryptografische algoritmen, zouden ook zwaar getroffen kunnen worden door de transitie. Kwantumaanvallen op deze systemen kunnen de integriteit van transacties en financiële gegevens in gevaar brengen, wat tot aanzienlijke economische gevolgen kan leiden. Het transportsysteem, dat afhankelijk is van veilige communicatie voor verkeersbeheer en autonome voertuigcontrole, zou met soortgelijke catastrofale mislukkingen te maken kunnen krijgen.

Om onze post-kwantumtoekomst veilig te stellen, zijn uitgebreid onderzoek en voortdurende cryptanalyse essentieel. Samenwerking tussen overheden, onderzoeksinstellingen en leiders uit de sector is van cruciaal belang bij het overwinnen van deze uitdagingen en het beschermen van de mondiale digitale infrastructuur en individuele privacy.

De inspanningen van toonaangevende technologiebedrijven, zoals de release van cryptografische sleutels door Google die bestand zijn tegen kwantumcomputeraanvallen, zijn veelbelovend. Standaardisatie is echter cruciaal voor het creëren van een veilige infrastructuur voor de toekomst. In een open brief van AI-experts uit maart 2023 werd gepleit voor een pauze in de AI-ontwikkelingen om de implicaties van snelle vooruitgang beter te begrijpen. Een pauze maakt evaluatie, de noodzakelijke dialoog en het vaststellen van ethische normen, regelgevende kaders en veiligheidsmaatregelen mogelijk.

Als zakelijke leiders in technologie is het belangrijk om een ​​doordachte, afgemeten benadering van AI- en quantum computing-onderzoek te ondersteunen. Het waarborgen van adequate waarborgen voor onze digitale toekomst is van cruciaal belang om de veiligheid, privacy en betrouwbaarheid te behouden en tegelijkertijd de voordelen van deze baanbrekende technologieën veilig en verantwoord te benutten.

