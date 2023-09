De Honor 90 5G wordt in september in India gelanceerd

De Honor 90 5G, oorspronkelijk in mei uitgebracht in China, is helemaal klaar om zijn weg naar de Indiase markt te vinden. HTech India, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verkoop van de telefoon in India, heeft de belangrijkste specificaties van de Indiase variant bevestigd. Net als zijn Chinese tegenhanger zal de Indiase variant worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC en zal hij beschikken over een batterij van 5,000 mAh met ondersteuning voor snel opladen van 66 W.

De officiële productpagina van de Honor 90 5G op de Indiase website onthult andere belangrijke details. De telefoon zal verkrijgbaar zijn in verschillende kleuropties, waaronder Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black en Peacock Blue. Een Amazon-microsite voor de Indiase variant van de telefoon suggereert dat deze verschillende RAM- en opslagconfiguraties zal bieden, variërend van 8 GB + 256 GB tot 12 GB + 512 GB, met de optie om het vRAM met 7 GB uit te breiden.

De Honor 90 5G India-variant draait op Magic OS 7.1, gebaseerd op Android 13. Hij beschikt over een 6.7-inch AMOLED-display met een resolutie van 1.5K en een verversingssnelheid tot 120 Hz.

De telefoon is uitgerust met een drievoudige camera aan de achterzijde, bestaande uit een 200 megapixel primaire sensor met Honor Image Engine-ondersteuning, een 12 megapixel ultragroothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De camera aan de voorkant, gelegen in een centraal uitgelijnde perforator, beschikt over een sensor van 50 megapixels.

Het apparaat wordt van stroom voorzien door een batterij van 5,000 mAh die snel opladen van 66 W ondersteunt via een USB Type-C-poort. Honor beweert dat de telefoon 20 uur aan lokale 720p-video's kan afspelen, wat langdurige prestaties oplevert. Qua connectiviteit ondersteunt de Honor 90 5G 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC en GPS.

De verwachte prijs van de Honor 90 5G in India ligt rond de Rs. 35,000.

Bronnen: HTech India, Amazon, Honor India

Opmerking: er zijn geen URL's opgegeven voor de bronnen.