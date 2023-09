HMD Global kondigt uitbreiding van smartphoneportfolio aan

HMD Global, het onafhankelijke Finse bedrijf achter het merk Nokia, gaat zijn smartphoneportfolio uitbreiden met de introductie van telefoons onder het eigen merk HMD. Deze aankondiging werd gedaan door Jean-Francois Baril, de medeoprichter, voorzitter en CEO van HMD Global.

Volgens Baril zullen zowel HMD- als Nokia-telefoons naast elkaar bestaan, en kunnen klanten uitkijken naar een samenwerking “met opwindende nieuwe partners”. HMD Global heeft zichzelf gepositioneerd als de snelst groeiende fabrikant van 5G-smartphones en leider op het gebied van duurzaamheid met zijn repareerbare Nokia-toestellen.

Met deze prestaties op zak is HMD Global nu klaar om zelfstandig de markt te betreden en een nieuwe wereld voor telecommunicatie te creëren, gericht op de behoeften van de consument. Het bedrijf is er trots op een van de grootste smartphonebedrijven in Europa te zijn en is van plan hoogwaardige, betaalbare mobiele apparaten aan consumenten over de hele wereld te leveren.

Hoewel er in de aankondiging geen specifieke details of tijdlijn werden verstrekt, wordt verwacht dat HMD Global binnenkort meer informatie zal onthullen.

