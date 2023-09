Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme als Johnny Cage

Het langverwachte Mortal Kombat 1 zal binnenkort uitkomen, en een van de meest opwindende onthullingen is de opname van acteur en krijgskunstenaar Jean-Claude Van Damme als het personage Johnny Cage. De betrokkenheid van Van Damme bij de game is vooral belangrijk omdat hij een sleutelrol speelde bij de totstandkoming van Mortal Kombat zelf.

Toen de ontwikkelaars, Ed Boon en John Tobias, voor Midway werkten, hadden ze Van Damme aanvankelijk benaderd om in een arcadespel te spelen. De acteur sloeg het aanbod echter af, wat ertoe leidde dat Boon en Tobias in plaats daarvan hun eigen originele vechtgameproject ontwikkelden. Deze beslissing resulteerde uiteindelijk in de geboorte van Mortal Kombat.

Nu onthulde Ed Boon tijdens een recente verschijning in de talkshow Hot Ones de eerste blik op Van Damme als Johnny Cage. Tijdens het interview besprak Boon de geschiedenis van de acteur met de franchise terwijl hij de hitte van een hete vleugel met 71,000 Scoville-eenheden doorstond. Boon onthulde dat ze in het verleden meerdere pogingen hadden ondernomen om Van Damme erbij te betrekken, maar deze keer hadden ze goud gevonden en wisten ze zijn deelname veilig te stellen.

In het fragment van Van Damme als Cage zien we hem zich voorbereiden op de strijd tegen een andere versie van Johnny Cage in zijn huis in Hollywood. Het kostuum doet denken aan Van Damme's jongere dagen, met name aan zijn rollen in Bloodsport en Kickboxer, waarbij hij de iconische outfit droeg bestaande uit een riem, pantoffels en een korte broek van spandex.

Mortal Kombat 1 bevat ook andere bekende gezichten van beroemdheden, waaronder Megan Fox als Nitara, John Cena als Peacemaker, Antony Starr als Homelander en JK Simmons als de stem van Omni-Man. Deze personages maken deel uit van het eerste Kombat Pack van de game.

Fans kijken reikhalzend uit naar de release van Mortal Kombat 1, die op 19 september uitkomt voor Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC en Xbox Series X. Vroege toegang is vijf dagen lang beschikbaar via de Premium Edition, die de game bevat. , het eerste Kombat Pack en de Jean-Claude Van Damme Johnny Cage-skin.

Bronnen: [Bronartikel]