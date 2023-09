Aandeelhouders van Apple hopen op lancering van iPhone 15 te midden van zorgen over China

Nu Apple's jaarlijkse productlanceringsevenement in september voor de deur staat, kijken beleggers reikhalzend uit naar de onthulling van de langverwachte iPhone 15. Zorgen over China hebben de afgelopen dagen echter een schaduw geworpen op de aandelen van de technologiegigant. Berichten over een mogelijk verbod voor overheidspersoneel om iPhones en andere apparaten van buitenlandse merken te gebruiken op het werk in Peking hebben voor enige onzekerheid gezorgd.

Ondanks deze zorgen presteerden de aandelen van Apple goed voorafgaand aan het nieuws uit China. Na een korte klap op de kwartaalcijfers in augustus steeg het aandeel in de weken voorafgaand aan 9 september met meer dan 5%. Historisch gezien is de periode voorafgaand aan het jaarlijkse productevenement van Apple positief geweest voor de aandelen van het bedrijf, vooral sinds 2016, toen Apple beter begon te presteren dan de S&P 500.

Terugkijkend op de prestaties van Apple in voorgaande jaren zien we een gemengd record. In 2016 handelde het aandeel vlak voordat het na de mediagebeurtenis met bijna 7% steeg. In 2017 daalden de aandelen alvorens het jaar af te sluiten. In 2018 was er na de gebeurtenis echter sprake van een daling, terwijl in 2019 en 2020 aanzienlijke winsten werden geboekt. In 2021 daalde het aandeel voordat het zich na de gebeurtenis herstelde, en in 2022 struikelde het in de nasleep.

De productlancering van dit jaar, ook wel 'Wonderlust' genoemd, zal een presentatie omvatten van CEO Tim Cook van het hoofdkantoor van Apple in Cupertino, Californië. Het recente nieuws over het mogelijke verbod op iPhone-gebruik door Chinese overheidsmedewerkers heeft de verwachting voor het evenement alleen maar doen toenemen.

Hoewel de aandelen van Apple vorige week verliezen leden, beschouwen veel analisten de uitverkoop als overdreven. Wedbush Securities is bijvoorbeeld van mening dat de marktaandeelwinst van Apple op de Chinese smartphonemarkt groter is dan de potentiële impact van een overheidsverbod. Goldman Sachs schat dat een dergelijk verbod ongeveer 7.5% van de Chinese beroepsbevolking zou treffen en een impact van 1% op de inkomsten van Apple.

Jim Cramer, een vooraanstaand investeerder, blijft vasthouden aan zijn optimistische kijk op Apple en stelt dat Chinese consumenten nog steeds Apple-producten kopen. Ondanks zorgen over China blijven Apple-aandeelhouders hoopvol op de lancering van de iPhone 15 en kijken ze reikhalzend uit naar de aankondiging.

