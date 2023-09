“Jean-Claude Van Damme debuteert als Johnny Cage in Mortal Kombat 1”

Mortal Kombat 1 zal een spannende cast van beroemdheden bevatten, waaronder JK Simmons, John Cena en Megan Fox. Een van de meest opvallende toevoegingen aan de game is echter actiester Jean-Claude Van Damme uit de jaren 80, die een cameo-optreden maakt als Johnny Cage. Mede-maker van de serie Ed Boon heeft de in-game gelijkenis van Van Damme online gedeeld en het uiterlijk van zijn personage onthuld.

Als interessante marketingactie verscheen Boon onlangs in de YouTube-show ‘Hot Ones’, georganiseerd door First We Feast. Tijdens zijn 14 minuten durende optreden besprak Boon Mortal Kombat 1 en de geschiedenis van de serie terwijl hij verschillende hete sauzen met kippenvleugels proefde. De video toonde ook enkele gameplay-beelden, waaronder een korte glimp van Van Damme's personage op 5:52. In de clip pompt Van Damme de lucht, draait de vogel om en vertoont een opvallende gelijkenis met zijn jongere zelf.

Boon deelde ook een intrigerend verhaal over hoe Van Damme's betrokkenheid bij Mortal Kombat 1 de serie rond maakt. Hij onthulde dat de game voortkwam uit de mislukte pogingen van NetherRealm Studios om ongeveer 30 jaar geleden een game te maken waarin Jean-Claude Van Damme centraal stond. Ondanks aanvankelijke weerstand van Van Damme slaagde het team er uiteindelijk in om zijn deelname veilig te stellen, wat een spannend moment creëerde voor het ontwikkelingsteam.

Van Damme als Johnny Cage zal deel uitmaken van de Kombat Pack DLC op de lanceringsdag van Mortal Kombat 1, die op 19 september verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch en pc.

