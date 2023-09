Starfield Glitches zorgen voor leuke momenten in Bethesda's nieuwe Space RPG

Starfield, de langverwachte ruimte-RPG van Bethesda, is officieel gelanceerd vanuit vroege toegang en krijgt positieve recensies omdat het een van de meest bugvrije games is die de studio heeft uitgebracht. Hoewel de game relatief probleemloos is, zijn er toch enkele grappige glitches tussendoor geglipt, waardoor spelers onverwachte momenten van humor krijgen.

Eén probleem is dat NPC's hun hoofd en bovenlichaam missen, wat resulteert in vreemde gesprekken met zwevende ogen en haarstukjes. Deze ongewone ontmoetingen waren niet iets wat spelers hadden verwacht tijdens hun intergalactische reizen. Een ander probleem is 'The Hunter', een enigmatisch personage dat gracieus tegen een muur glijdt nadat hij de speler heeft verteld dat hij "[ze] in de buurt zal zien". Hoewel onbedoeld, voegt deze verdwijningsdaad een komisch tintje toe aan het spel.

Naast deze problemen vertonen Starfield NPC's ook een gebrek aan persoonlijke ruimte, waarbij ze vaak gesprekken onderbreken zonder rekening te houden met de privacy. Spelers hebben video's gedeeld van letterlijke ruimte-indringers die hun gesprekken binnenstormen, wat tot oncontroleerbaar gelach leidt.

De geliefde erfenis van Elder Scrolls, de Adoring Fan, is ook teruggekeerd in Starfield. Hij is echter niet zonder zijn eigenaardigheden. Spelers hebben gezien hoe hij op een maniakale manier over het scherm schoot of in de vloer wegzakte. Ondanks dit grillige gedrag waarderen spelers de onwrikbare steun en toewijding van de Aanbiddende Fan, waarbij ze zelfs zo ver gaan dat ze door het vuur lopen om de speler te helpen.

Andere metgezellen in Starfield, zoals VASCO, een robotachtige metgezel, hebben behoorlijk wat problemen. Sommige spelers zijn tijdens een gesprek VASCO-decking-NPC's tegengekomen, terwijl anderen hem hebben zien zweven en op schepen neerstrijken, om zijn capaciteiten te demonstreren.

Een bijzonder grappig probleem is dat de hoofdpersoon een personage tegenkomt met een minimale dresscode, wat tot een dubbele take leidt. Spelers hebben video's gedeeld van hun verraste reacties op deze onverwachte aanblik.

Ten slotte zijn spelers breakdance-piraten tegengekomen, die feilloos ronddraaiden en ronddraaiden tijdens vuurgevechten. Deze onverwachte bewegingen zorgen voor een vermakelijk spektakel voor spelers die gewend zijn aan meer conventionele gevechtsontmoetingen.

Ondanks deze problemen heeft Starfield al een aanzienlijk spelersbestand verzameld, met zes miljoen spelers die de lucht in gaan. Of spelers deze problemen nu wel of niet tegenkomen, de game blijft een meeslepende en plezierige ervaring bieden in de uitgestrektheid van de ruimte.

Bronnen:

– Origineel artikel: [Bronartikeltitel]

– Afbeeldingen: [Beeldbron 1], [Beeldbron 2], [Beeldbron 3], [Beeldbron 4], [Beeldbron 5], [Beeldbron 6]

– Video's: [Videobron 1], [Videobron 2], [Videobron 3], [Videobron 4], [Videobron 5], [Videobron 6]