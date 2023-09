Onderzoekers van Harvard lanceren een centrum om het digitale welzijn van tieners te bestuderen

De Graduate School of Education van Harvard University zal volgende maand het Center for Digital Thriving openen, een onderzoekscentrum dat onderzoek gaat doen naar het digitale welzijn van tieners. Het centrum zal samenwerken met universiteiten, professionals in de geestelijke gezondheidszorg, docenten en gezinnen om onderzoek te doen en inzicht te krijgen in de impact van technologie op het psychologische en emotionele welzijn van adolescenten.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het centrum is het begrijpen van de uitdagingen en kansen die technologie jongeren biedt. De onderzoekers willen onderzoeken hoe het gebruik van digitale apparaten en platforms verschillende aspecten van het leven van tieners beïnvloedt, waaronder hun geestelijke gezondheid, sociale relaties en academische prestaties.

Door de digitale gewoonten van tieners te bestuderen hoopt het centrum strategieën en interventies te identificeren die een positief digitaal welzijn kunnen bevorderen. Dit kan inhouden dat ouders, onderwijzers en tieners zelf worden voorgelicht over gezonde digitale gewoonten, maar ook dat er hulpmiddelen en hulpmiddelen worden ontwikkeld die hun online-ervaringen kunnen verbeteren.

De onderzoeksresultaten van het centrum zullen niet alleen waardevol zijn voor ouders en opvoeders, maar ook voor beleidsmakers en technologiebedrijven. Het zal op bewijs gebaseerde inzichten verschaffen in de effecten van technologie op tieners en helpen bij de ontwikkeling van beleid en richtlijnen die een verantwoord en nuttig gebruik van digitale platforms bevorderen.

Over het geheel genomen wil het Center for Digital Thriving van de Harvard University de kloof tussen onderzoek en praktijk op het gebied van digitaal welzijn overbruggen. Door rigoureus onderzoek uit te voeren en met verschillende belanghebbenden in gesprek te gaan, probeert het een beter begrip te creëren van de complexe relatie tussen tieners en technologie en bij te dragen aan de ontwikkeling van strategieën die hun welzijn in het digitale tijdperk vergroten.

